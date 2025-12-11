Ai dùng VietinBank cũng phải biết tính năng này

Trước làn sóng tội phạm công nghệ cao liên tục biến tướng với thủ đoạn chiếm quyền kiểm soát tài khoản ngân hàng bằng cách kích hoạt ứng dụng trên thiết bị lạ, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) vừa chính thức triển khai một tính năng bảo mật nâng cao mới mang tên FacePay Plus. Đây được xem là lớp "chốt chặn" quan trọng giúp bảo vệ tài sản của khách hàng trước các nguy cơ rủi ro an ninh mạng ngày càng gia tăng.

Theo thông báo mới nhất từ VietinBank, tính năng FacePay Plus được thiết kế để giải quyết bài toán xác thực chính chủ khi có sự thay đổi về thiết bị đăng nhập. Cụ thể, khi tính năng này được kích hoạt, hệ thống sẽ yêu cầu xác thực bằng Căn cước công dân (CCCD) gắn chip mỗi khi người dùng thực hiện kích hoạt lại ứng dụng VietinBank iPay Mobile trên một thiết bị khác. Cơ chế này nhằm đảm bảo rằng, ngay cả khi kẻ gian có được tên đăng nhập và mật khẩu, chúng cũng không thể đăng nhập và chiếm quyền kiểm soát tài khoản trên thiết bị của chúng nếu không có thẻ CCCD gốc của chủ sở hữu.

Điểm đáng chú ý là VietinBank trao toàn quyền quyết định cho người dùng đối với tính năng này. FacePay Plus không phải là yêu cầu bắt buộc mặc định mà là một tùy chọn bảo mật tăng cường. Khách hàng có thể linh hoạt bật hoặc tắt tính năng dựa trên nhu cầu cá nhân thông qua ba phương thức chính.

Đơn giản nhất, người dùng có thể thao tác trực tiếp trên ứng dụng bằng cách vào mục Cài đặt và chọn chức năng "Cài đặt xác thực FacePay Plus". Ngoài ra, khách hàng cũng có thể liên hệ tổng đài hoặc mang CCCD tới các phòng giao dịch của VietinBank để được hỗ trợ kích hoạt.

Bên cạnh FacePay Plus, VietinBank cũng vừa có sự điều chỉnh quan trọng liên quan đến phương thức xác thực giao dịch thẻ nội địa. Từ ngày 03/12/2025, đối với các giao dịch thanh toán trực tuyến tại các trang web hoặc ứng dụng bằng thẻ nội địa VietinBank, ngân hàng đã chuyển sang áp dụng hình thức Soft OTP trên ứng dụng VietinBank iPay thay vì gửi mã qua tin nhắn SMS như trước đây. Điều này đồng nghĩa với việc khách hàng cần truy cập vào ứng dụng để lấy mã xác thực, giúp nâng cao tính bảo mật và hạn chế rủi ro bị đánh cắp mã OTP qua tin nhắn viễn thông.