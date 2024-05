Ai đứng tên sở hữu căn biệt thự cổ rộng gần 3.000 m2 mà bà Trương Mỹ Lan xin không kê biên?

TIẾP TỤC KÊ BIÊN CĂN BIỆT THỰ CỔ SỐ 110-112 ĐƯỜNG VÕ VĂN TẦN

Trước đây, ngày 15/3, tại phiên tòa, bà Trương Mỹ Lan đã đề nghị hội đồng xét xử giải tỏa kê biên căn biệt thự cổ số 110-112 đường Võ Văn Tần (quận 3, TP.HCM), giao lại cho gia đình để tiếp tục sửa chữa.

Theo Báo Tuổi trẻ, bà Lan cho biết, biệt thự cổ này thuộc sở hữu của Công ty Minerva nhưng thực ra do mẹ bà mua với giá 700 tỷ đồng. Ngoài ra, con gái của bà đang thực hiện quá trình tu sửa vẫn chưa xong, hiện còn đang dang dở.

"Xin HĐXX đừng kê biên nhà đó vì không mua bán được mà phải bảo tồn. Đó là di tích của Việt Nam", bị cáo Lan đề nghị.

Về đề nghị trên của bà Lan, theo Tuổi trẻ, án sơ thẩm nêu biệt thự cổ 110-112 đường Võ Văn Tần đang thuộc sở hữu của Công ty Minerva (chưa thu giữ được sổ đỏ), hiện bà Chu Duyệt Phấn (con gái bà Trương Mỹ Lan) có đơn đề nghị xem xét hủy bỏ biện pháp kê biên và cho rằng tiền mua do các cổ đông của Công ty Minerva góp.

Tuy nhiên, hội đồng xét xử xét thấy các cổ đông của Công ty Minerva thực chất đều là con cháu của bà Trương Mỹ Lan. Hội đồng xét xử xác định đây thực chất là tài sản của bà Trương Mỹ Lan, nên cần tiếp tục kê biên để đảm bảo nghĩa vụ bồi hoàn của bà Lan trong toàn bộ vụ án (tài sản này UBND TP.HCM chỉ cho trùng tu, không được thay đổi hiện trạng).

CĂN BIỆT THỰ CỔ 3.000 M2 CÓ GIÁ 700 TỶ ĐỒNG

Theo thông tin trên báo chí, căn biệt thự cổ số 110-112 đường Võ Văn Tần rộng gần 3.000m2, từng có tên là Biệt thự Phương Nam. Khi đó, chủ sở hữu đứng tên tài sản là 2 bà Đặng Kim Chi (SN 1938) và Nguyễn Kim Sa Dang (quốc tịch Mỹ, SN 1934).

Căn biệt thự tọa lạc ngay tại vị trí giáp ba mặt tiền đường Võ Văn Tần - Bà Huyện Thanh Quan - Nguyễn Thị Diệu. Vào năm 2013, căn biệt thự này được rao bán với giá 47 triệu USD.

Đến năm 2015, bà Trương Mỹ Lan thông qua Công ty cổ phần Minerva mua lại căn biệt thự trên với giá trị 35 triệu USD (khoảng hơn 700 tỷ đồng theo tỷ giá giai đoạn đó).

Căn biệt thự cổ này được xây dựng theo kiến trúc Pháp cổ, là nhà cấp 2-3 gồm 2 tầng. Không gian sử dụng bao gồm 2 tầng lầu với tổng diện tích sàn xây dựng hơn 2.500m2, được thiết kế theo hướng Bắc - Nam theo trình tự của từng khối công trình. Phần chính của ngôi nhà rộng 990m2, bao gồm 16 phòng.

Theo những người dân sống đã lâu ở Sài Gòn, thì trước đây, ngôi biệt thự này được coi như là một trong những ngôi nhà đẹp nhất thành phố và được sở hữu bởi một đại địa chủ. Kiến trúc của biệt thự Phương Nam được đánh giá là không thua kém gì so với Dinh thống đốc Nam Kỳ (nay là Bảo tàng Thành phố) hay trụ sở UBND TP.HCM.

Theo những tài liệu còn ghi chép lại, nguyên vật liệu để xây dựng căn biệt thự này được vận chuyển từ Pháp sang theo đường biển. Các điểm nhấn của biệt thự phải kể đến cổng vòm, bao lơn, trụ, cửa sổ, cửa chính đều được chế tác bằng sắt Tây nhập nguyên dạng từ Pháp.

Tòa nhà có 3 lối vào: Hai cổng chính trên đường Võ Văn Tần và một cổng phụ trên đường Bà Huyện Thanh Quan. Lối vào cửa chính có hai lớp cửa, bên trong cửa gỗ và bên ngoài cửa cuốn sắt được đẩy lên. Phần mái được lợp bằng ngói đỏ. Tại các mấu nối của mái nhà có thiết kế thêm cột thu sét. Để hoàn thành căn biệt thự này, hàng chục thợ tay nghề cao đã phải xây dựng trong khoảng thời gian gần một năm.





Sau khi mua lại căn biệt thự này, bà Trương Mỹ Lan đã cho trùng tu lại theo nguyên bản vào năm 2019. Sở Xây dựng TPHCM đã cấp phép xây dựng cho Công ty Stonewest Limited của Singapore là nhà thầu của công trình. Kiến trúc sư người Pháp Nicolas Viste là trưởng nhóm trùng tu căn biệt thự.

Tuy nhiên, việc trùng tu này phải tạm dừng từ tháng 10/2022. Tại thời điểm đó, bên ngoài biệt thự gần như đã hoàn thiện, tường bao, các công trình phụ bên ngoài cũng đã được xây dựng gần xong.

CHỦ SỞ HỮU BIỆT THỰ - CÔNG TY MINERVA

Công ty Cổ phần Minerva thành lập ngày 28/7/2015, với vốn điều lệ ban đầu là 200 tỷ đồng. Công ty Cổ phần Minerva có 3 cổ đông sáng lập là Trương Huệ Vân nắm 10% cổ phần; Trương Lập Hưng nắm 10% cổ phần và người nắm cổ phần nhiều nhất là Mary Chu Yuet Fan (Chu Duyệt Phấn, con gái Trương Mỹ Lan) với 80% cổ phần. Chu Duyệt Phấn cũng từng là Chủ tịch HĐQT của Minerva.

Sau nhiều lần tăng vốn điều lệ, Minerva có vốn điều lệ hiện nay là 1.700 tỷ đồng.

Theo Tuổi trẻ, theo Hội đồng xét xử, cổ đông của Công ty Minerva gồm: Công ty cổ phần Tập đoàn Horizon (do bà Chu Duyệt Phấn đại diện) chiếm 48% vốn điều lệ; Công ty TNHH Luminance (do ông Trương Lập Hưng là cháu Trương Mỹ Lan đại diện) chiếm 26% vốn điều lệ; Công ty TNHH Radiance (do vợ của Trương Lập Hưng đại diện) chiếm 26% vốn điều lệ.

Ngành nghề kinh doanh chính theo đăng ký doanh nghiệp là hoạt động bảo tồn, bảo tàng. Địa chỉ trụ sở chính hiện nay ở ngay tại biệt thự cổ số 110-112 đường Võ Văn Tần. Tổng giám đốc kiêm người đại diện pháp luật là ông Nguyễn Vũ Anh Thi sinh năm 1982.