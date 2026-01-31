Ai đó hãy cứu Thanh Sơn đi!

Bộ phim Đồng Hồ Đếm Ngược lên sóng tập 2 khiến khán giả cực sốc với cảnh Thành (Thanh Sơn đóng) bị ba người phụ nữ trung niên dồn ép, bắt thực hiện các bài nhảy gợi cảm để mua vui. Thanh Sơn đã thể hiện rõ sự ngượng nghịu, tủi nhục của một chàng trai nghèo phải làm mọi việc để kiếm sống.

Theo đó, vì chưa thể nhận vai nam chính, Thành tiếp tục làm nhiều công việc vặt để mưu sinh, đồng thời kiếm tiền giúp bạn gái có cơ hội đổi sang vị trí làm việc mới. Anh được mời đóng chú hề trong bữa tiệc của một bạn nhỏ. Khi tiệc tan, ba người phụ nữ trung niên đã tới và yêu cầu Thành cởi quần áo, nhảy múa gợi cảm mua vui cho họ.

Họ giật phăng quần áo của Thành, sờ mó khắp người anh. Lúc đầu, Thành tỏ ra không quen sợ hãi và ngượng ngùng. Nhưng vì nghĩ đến bạn gái và số tiền lớn kiếm được, anh đã phải vứt bỏ lòng tự tôn tự trọng của mình để phục vụ các quý bà. Sau khi về nhà, Thành bật khóc trong tủi nhục.

Một số khán giả sau khi xem tập 2 của Đồng Hồ Đếm Ngược đã cảm thấy tình tiết này phản cảm lố lăng, bôi xấu phụ nữ. Những quý bà đều đáng tuổi mẹ của Thành nhưng nhiễm thói hư tật xấu, không ngần ngại chèn ép chàng trai nghèo. Có khán giả bình luận rằng họ hiểu trong cuộc sống có những trường hợp như vậy, nhưng khi đưa lên phim cho cả gia đình xem thì tạo cảm giác khó chịu, phản cảm.

Tuy nhiên, cũng có khán giả bày tỏ sự thán phục và thương xót cho Thanh Sơn khi phải đóng các cảnh quay có phần xấu hổ như vậy: "Xem chỉ muốn vào cứu Thanh Sơn, các chị trung niên đáng sợ quá", "Tình tiết này hơi lố lăng, khổ thân Thanh Sơn", "Nghề diễn viên cũng khổ, đóng xong cảnh này ám ảnh mất", “Tôi là người khắt khe với nghệ thuật, nhưng riêng cảnh này Thanh Sơn diễn quá đạt”, “Chắc Thanh Sơn sợ thật đó, không phải diễn đâu”.

Đồng Hồ Đếm Ngược kể câu chuyện về Thành, chàng thanh niên điển trai với đam mê diễn xuất. Ở tuổi 30, Thành luôn nỗ lực trong từng vai diễn dù chỉ được làm quần chúng có thoại hoặc diễn viên phụ mờ nhạt. Anh cũng làm thêm nhiều việc để trang trải cuộc sống. Trên hành trình đó, vô tình Thành cứu được chú chó Coddy trong lò mổ, từ đó anh sống chung với Coddy và bạn gái là diễn viên múa, cuộc sống vô cùng êm đềm, ngọt ngào. Cơ hội tới khi Thành chứng tỏ được năng lực, đậu casting vai chính trong một dự án lớn, cùng lúc đó người yêu cũng có cơ hội được đầu quân vào nhà hát kịch nhờ khoản đầu tư 200 triệu.

Sau này, sẽ có nhiều biến cố xảy đến với Thành khi giấc mơ diễn viên tan vỡ, tình yêu đổ nát và gánh nặng gia đình. Sau biến cố cận kề cái chết, Thành bất ngờ có khả năng nói chuyện với chú chó Coddy và nhìn thấy số ngày còn sống của người khác. Anh từ đó bị cuốn vào nhiệm vụ kéo dài sự sống cho chính mẹ mình. Hà Chi (Hoàng Hà), cô hàng xóm khiếm thính của Thành bất đắc dĩ trở thành người đồng hành với Thành trên chặng đường hoàn thành các nhiệm vụ mà không biết rằng mình đang từng bước đưa Thành đến gần cái chết.

