HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Ai đi Cannes 2026 mà xem phim 18+ này thì vỗ mỏi tay: Nữ chính đỉnh hết nấc, điểm số tuyệt đối quá xứng đáng

Thu Phong
|

Bộ phim 18+ này nhận tràng pháo tay dài tại Cannes 2026 và được đánh giá cao trên Rotten Tomatoes.

Bộ phim 18+ Teenage Sex And Death At Camp Miasma được giới thiệu tại LHP Cannes 2026 và nhận tràng pháo tay dài tới 6 phút. Không chỉ vậy, tác phẩm này còn nhận điểm số tuyệt đối với 100% cà chua tươi trên trang Rotten Tomatoes. Rõ ràng, những điều này cho thấy đây là một tác phẩm điện ảnh rất đáng để mong chờ.

Bộ phim Teenage Sex And Death At Camp Miasma được giới thiệu tại LHP Cannes 2026 và nhận tràng pháo tay dài 6 phút.

Được biết, Teenage Sex And Death At Camp Miasma là một tác phẩm thuộc thể loại kinh dị có sự tham gia của các diễn viên Hannah Einbinder, Gillian Anderson và Patrick Fischler. Nội dung phim xoay quanh một tựa phim chém giết tên Camp Miasma. Từng rất nổi tiếng, thế nhưng Camp Miasma đã xuống cấp trầm trọng khi bị "vắt sữa" bằng những phần hậu truyện chẳng lấy gì làm ấn tượng. Thế rồi, một nhà làm phim độc lập trẻ tuổi tên Kris đã nhận nhiệm vụ hồi sinh thương hiệu phim này.

Bộ phim nhận 100% cà chua tươi trên trang Rotten Tomatoes.

Để có thể hoàn thành nhiệm vụ khó khăn này, cô đã tìm đến nữ diễn viên từng đóng trong bộ phim đầu tiên, Billy Presley. Từng góp phần tạo nên thành công cho Camp Miasma nhưng sau đó, Billy Presley lại rời khỏi ngành và giờ đang sống một cuộc đời kín tiếng, ẩn dật. Tuy nhiên, Kris không ngờ rằng cuộc gặp gỡ này sẽ khiến cả hai lâm vào một vòng xoáy dục vọng, đáng sợ và đẫm máu.

Teenage Sex And Death At Camp Miasma có những cảnh bạo lực và cả cảnh nóng, tuy nhiên chúng không được khai thác để câu view, mà được sử dụng như một công cụ để truyền tải một nội dung sâu sắc hơn. Phim khai thác sâu vào yếu tố tâm lý, bản dạng giới, cũng như là cả tâm lý tình dục.

Gillian Anderson được ca ngợi vì đã mang đến màn trình diễn xuất sắc trong Teenage Sex And Death At Camp Miasma.

Với các tín đồ của dòng phim kinh dị, Teenage Sex And Death At Camp Miasma là một tác phẩm đáng để chờ đợi.

Các nhà phê bình đánh giá cao chất lượng nghệ thuật mà bộ phim mang lại, cũng như màn trình diễn của dàn cast. Cây viết Peter Bradshaw khẳng định Gillian Anderson đã có màn trình diễn xuất sắc ngay trên tiêu đề bài đánh giá được đăng lên tờ The Guardian. Bên trong bài, anh đã miêu tả cách cô thể hiện vai Billy Presley như sau: "Cô ấy là Billy Presley, một người sành sỏi về đồ ăn vặt, đồ ăn nhẹ và cả những tưởng tượng tình dục. Vai diễn này đã được Gillian Anderson khắc họa một phong cách hài hước và vẻ gợi cảm tinh tế".

nguồn: The Guardian, Variety

Nam nghệ sĩ U60 "gà trống nuôi con" 7 tuổi, từ chối bán mảnh đất được trả giá cao kịch sàn
Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Việt Nam sắp hợp long công trình 3.500 tỷ đồng tĩnh không cao nhất cả nước, nối thông Đông - Tây

Việt Nam sắp hợp long công trình 3.500 tỷ đồng tĩnh không cao nhất cả nước, nối thông Đông - Tây

01:28
Giây phút trực thăng cứu sống 11 người lên đất trên biển Florida sau nhiều giờ

Giây phút trực thăng cứu sống 11 người lên đất trên biển Florida sau nhiều giờ

00:39
Cái kết cho nam thanh niên đấm dã man CSGT khi bị kiểm tra nồng độ cồn

Cái kết cho nam thanh niên đấm dã man CSGT khi bị kiểm tra nồng độ cồn

00:33
Người phụ nữ duy nhất được ông Putin tự lái xe đón tới Điện Kremlin là ai?

Người phụ nữ duy nhất được ông Putin tự lái xe đón tới Điện Kremlin là ai?

01:10
Khung cảnh 'khó tin' ở dự án 1.166 tỷ đồng thi công khẩn cấp, giúp ‘giải cứu’ Hà Nội trước mùa mưa bão

Khung cảnh 'khó tin' ở dự án 1.166 tỷ đồng thi công khẩn cấp, giúp ‘giải cứu’ Hà Nội trước mùa mưa bão

01:29
Nóng: CSGT 'điểm mặt' 3 thanh niên dùng dép đánh người đi đường vi phạm tới 7 lỗi

Nóng: CSGT 'điểm mặt' 3 thanh niên dùng dép đánh người đi đường vi phạm tới 7 lỗi

00:39
Thót tim cảnh đấu súng giữa gã đàn ông và cảnh sát trên đường phố

Thót tim cảnh đấu súng giữa gã đàn ông và cảnh sát trên đường phố

00:41
Phơi thóc giữa đường, người phụ nữ cầm bồ cào đập chặn xe ô tô đi qua

Phơi thóc giữa đường, người phụ nữ cầm bồ cào đập chặn xe ô tô đi qua

01:04
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại