Ai để Jack hát ca từ phản cảm trong show ở Hà Nội?

Trách nhiệm ban tổ chức mời Jack hát

Những ngày qua, video Jack trình diễn ca khúc mới sáng tác tại đêm nhạc ở Hà Nội lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội kéo theo nhiều bình luận trái chiều.

Jack giới thiệu đây là "ca khúc chưa có tên", được anh viết để "trút hết tâm tư, không đặt nặng thương mại". Nam ca sĩ mong khán giả bỏ qua nếu bài hát không hay.

Tuy nhiên, phần lời bài hát gây tranh luận vì thể hiện cái tôi quá lớn của nghệ sĩ, thậm chí ngạo mạn, ngông cuồng: "Mấy đứa không ưa anh ngoài đời làm sao mà dám. Anh hát chơi chơi hơn một kiếp của nó đi làm. Thôi nhé em ơi, anh chẳng phiền bận tâm để ý. Phiền gì khi mấy đứa nhóc mới lớn túi ví mấy trăm lo tiền tiêu".

Chưa dừng lại, hai câu hát "Fan thường kêu anh họ lào. Lào gì cũng tôn” khiến dư luận phẫn nộ vì cách nói lái dung tục, phản cảm.

Jack bị chỉ trích khi sáng tác và trình diễn bài hát có ca từ phản cảm trong đêm nhạc 16/10 tại Hà Nội.

Trao đổi với Tiền Phong , nhà nghiên cứu văn hóa Ngô Hương Giang cho rằng trách nhiệm đầu tiên phải thuộc về ban tổ chức sự kiện mà Jack được mời biểu diễn.

“Ban tổ chức là đơn vị chọn lựa bài hát và ca sĩ thể hiện, vì vậy không thể nói họ không biết bài hát có yếu tố dung tục được đưa vào biểu diễn tại sự kiện. Ở đây có hay không sự dễ dãi, xuề xòa và thỏa hiệp giữa ban tổ chức với Jack? Tiếp đến là trách nhiệm của cơ quan quản lý văn hóa ở Hà Nội khi để một ca khúc có ngôn từ phản cảm như vậy được trình diễn giữa thủ đô? Có hay không sự thờ ơ, buông lỏng của cơ quan chức năng quản lý văn hóa trong vụ việc này?”, chuyên gia phân tích.

Chế tài nghệ sĩ vi phạm để làm gương

Theo chuyên gia, một bài hát lạc điệu, phản cảm về ngôn từ như Jack thể hiện thì không thể nhân danh "công nghiệp văn hóa" để lan truyền, trình diễn.

Nhắc đến công nghiệp văn hóa nghĩa là nhắc đến sản phẩm văn hóa dán nhãn made in Việt Nam. Vì vậy các sản phẩm ấy phải đạt đến độ chuyên nghiệp cao trong việc chọn lọc, phát hành, mang đặc trưng thương hiệu của văn hóa Việt. Nghĩa là phải phô ra cái hay, cái đẹp, cái chất, nâng tầm sản phẩm văn hóa lên cấp độ cao về trình độ, tiệm cận với nhu cầu thưởng thức về thẩm mỹ của khán giả trong, ngoài nước.

“Về góc nhìn xã hội, những ca khúc với ngôn từ lệch chuẩn như trên không chỉ làm nhận thức của người trẻ bị ảnh hưởng tiêu cực, mà nghiêm trọng hơn, nó cổ vũ cho lối sống lai căng, tùy tiện và bản năng. Từ đó tác động trực tiếp đến hành vi ứng xử của giới trẻ”, nhà nghiên cứu văn hóa Ngô Hương Giang nhận định.

“Chúng ta đã bàn rất nhiều về ‘rác văn hóa’, hành vi ứng xử lệch chuẩn của nghệ sĩ, quảng cáo không đúng sự thật các sản phẩm từ KOLs. Nhưng rõ ràng, hiệu quả từ việc kiểm soát và ngăn chặn đối với các hành vi trên là không đáng kể, thậm chí có dấu hiệu của sự gia tăng khó kiểm soát. Có lẽ chế tài xử phạt của chúng ta chưa đủ mạnh và còn cả nể, hoặc mang tính cảnh cáo. Đã đến lúc các cơ quan chức năng cần có biện pháp cứng rắn, mạnh tay hơn để ngăn chặn tình trạng trên”, chuyên gia nhấn mạnh.

Jack trình diễn ca khúc có ngôn từ phản cảm, dung tục trong đêm nhạc Moonlit Childhood diễn ra ngày 16/10 tại Hà Nội. Thông báo từ ban tổ chức cho thấy sự kiện quy tụ các nghệ sĩ như Jack, Nguyễn Trần Trung Quân, Hương Tràm, Thiều Bảo Trâm, Yanbi…

Hiện, phía Jack và ban tổ chức chưa có phản hồi về sự việc. Tuy nhiên, số đông khán giả yêu cầu cơ quan chức năng vào cuộc.