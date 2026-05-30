AI đang thay đổi cách người dùng trẻ chọn mua thiết bị công nghệ

Điều này cũng khiến người dùng trẻ thay đổi cách lựa chọn thiết bị, ưu tiên hiệu năng AI, thời lượng sử dụng lâu dài và trải nghiệm thực tế hơn trước.

AI dần trở thành công cụ quen thuộc của học sinh, sinh viên

Sự phổ biến của các công cụ AI trong vài năm trở lại đây đang tạo ra thay đổi rõ rệt trong cách học tập và sinh hoạt của học sinh, sinh viên. Nếu trước đây internet chủ yếu đóng vai trò là nơi tra cứu thông tin, thì AI hiện nay đã trở thành một "trợ lý học tập" có khả năng tương tác, phân tích và cá nhân hóa theo nhu cầu của từng người dùng. Điều này giúp học sinh, sinh viên tiết kiệm đáng kể thời gian tiếp cận kiến thức, đồng thời nâng cao hiệu quả học tập trong bối cảnh lượng thông tin ngày càng lớn.

Trong học tập, AI hỗ trợ mạnh ở khả năng giải thích kiến thức theo nhiều cách khác nhau. Với các môn học có tính logic như Toán, Vật lý hay lập trình, AI có thể hướng dẫn từng bước giải bài, chỉ ra lỗi sai và đưa ra phương pháp tiếp cận dễ hiểu hơn so với việc chỉ đọc sách giáo khoa. Với ngoại ngữ, AI giúp luyện phát âm, sửa ngữ pháp, mô phỏng hội thoại thực tế hoặc tóm tắt tài liệu học thuật bằng ngôn ngữ đơn giản hơn. Nhiều sinh viên hiện cũng sử dụng AI để xây dựng dàn ý tiểu luận, tìm tài liệu tham khảo, phân tích dữ liệu hoặc hỗ trợ viết báo cáo theo chuẩn học thuật. Một khảo sát của tổ chức giáo dục quốc tế Chegg từng cho thấy phần lớn sinh viên được hỏi đánh giá AI giúp họ học nhanh hơn và giảm áp lực trong quá trình làm bài tập.

Không chỉ đóng vai trò như một người thầy, một người cố vấn chuyên nghiệp,, AI còn là một trợ lý hỗ trợ quản lý thời gian và nâng cao hiệu suất cá nhân. Các công cụ AI có thể tự động ghi chú bài giảng, chuyển giọng nói thành văn bản, tạo lịch học cá nhân hóa hoặc nhắc deadline theo mức độ ưu tiên. Với sinh viên vừa học vừa làm, AI giúp rút ngắn thời gian xử lý công việc như thiết kế slide, chỉnh sửa hình ảnh, dựng video hay viết email chuyên nghiệp. Điều này đặc biệt phù hợp với thế hệ trẻ vốn quen với môi trường đa nhiệm và cần tốc độ xử lý nhanh.

Ở khía cạnh đời sống, AI đang dần trở thành công cụ hỗ trợ hàng ngày thay vì chỉ giới hạn trong môi trường học thuật. Sinh viên có thể dùng AI để lập kế hoạch chi tiêu, tìm kiếm thông tin tuyển dụng, chuẩn bị CV, luyện phỏng vấn hoặc định hướng nghề nghiệp dựa trên kỹ năng cá nhân. Một số ứng dụng AI còn hỗ trợ theo dõi sức khỏe, xây dựng chế độ học tập – nghỉ ngơi hợp lý, giúp người trẻ giảm áp lực trong giai đoạn thi cử hoặc làm việc cường độ cao.

Người dùng trẻ ưu tiên thiết bị có thể sử dụng lâu dài

Sự phát triển nhanh của AI khiến vòng đời công nghệ thay đổi nhanh hơn trước đây. Nhiều tính năng mới yêu cầu phần cứng đủ mạnh để hoạt động ổn định, đặc biệt trên smartphone và laptop.

Theo ghi nhận từ hệ thống Hoàng Hà Mobile, nhóm khách hàng học sinh – sinh viên hiện có xu hướng ưu tiên các dòng smartphone tích hợp nhiều tính năng AI và có hiệu năng ổn định trong thời gian dài. Một số sản phẩm được quan tâm nhiều gồm Samsung Galaxy A37, Galaxy A57, Redmi Note 15 Series, iPhone 15 Pro,... nhờ khả năng xử lý AI, camera hỗ trợ thông minh và hiệu năng đáp ứng tốt nhu cầu học tập lẫn sáng tạo nội dung.

Ở nhóm laptop, MacBook cùng các dòng máy đến từ ASUS, Lenovo hay HP đang ghi nhận sức mua tích cực trong mùa tựu trường nhờ thiết kế mỏng nhẹ, thời lượng pin dài và khả năng đáp ứng tốt các ứng dụng AI phục vụ học tập, làm việc.

Đại diện hệ thống này cho biết, các sản phẩm có tích hợp AI hoặc tối ưu tốt cho các tác vụ AI đang có tốc độ bán ra cao hơn đáng kể so với nhóm thiết bị phổ thông truyền thống, đặc biệt ở nhóm khách hàng trẻ.

Mùa tựu trường thúc đẩy nhu cầu nâng cấp smartphone và laptop

Bước vào mùa Back to School, nhu cầu mua sắm thiết bị công nghệ phục vụ học tập đang tăng mạnh. Smartphone, tablet và laptop trở thành những sản phẩm được quan tâm hàng đầu khi AI ngày càng xuất hiện nhiều trong môi trường học tập và làm việc.

Bên cạnh cấu hình và tính năng, các chương trình hỗ trợ tài chính cũng trở thành yếu tố được người dùng trẻ quan tâm. Tại Hoàng Hà Mobile, chương trình Hoàng Hà Edu hiện mang đến ưu đãi thêm tới 5%, tối đa 500.000 đồng dành cho học sinh, sinh viên và giáo viên khi mua các sản phẩm công nghệ phục vụ học tập.

Ngoài ra, chính sách trả góp 0% và thu cũ đổi mới của đại lý này cũng giúp người dùng dễ tiếp cận hơn với các dòng smartphone và laptop có cấu hình phục vụ AI mà không cần áp lực tài chính quá lớn ngay từ đầu.

AI đang khiến người trẻ thay đổi cách lựa chọn smartphone và laptop, từ chỉ nghe, gọi, giải trí sang phục vụ học tập, làm việc và sáng tạo nội dung. Thay vì chạy theo cấu hình hay xu hướng ngắn hạn, người dùng hiện quan tâm nhiều hơn đến hiệu năng thực tế, khả năng hỗ trợ AI và trải nghiệm sử dụng lâu dài. Đây cũng được xem là xu hướng tiêu dùng công nghệ nổi bật trong giai đoạn AI ngày càng phổ biến hiện nay.