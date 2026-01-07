Ai đang mua xăng dầu của Việt Nam nhiều nhất?

Ảnh minh họa

Theo thống kê sơ bộ của cục Hải quan, xuất khẩu xăng dầu của Việt Nam trong tháng 11/2025 đạt hơn 106 nghìn tấn với trị giá hơn 75 triệu USD, giảm 1,4% về lượng và tăng 6,4% về kim ngạch so với tháng trước.

Lũy kế 11 tháng đầu năm, nước ta xuất khẩu hơn 1,2 triệu tấn xăng dầu với trị giá hơn 848 triệu USD, giảm 42,3% về lượng và giảm 51,6% về trị giá so với 11T/2024.

Xét về thị trường, Hàn Quốc vẫn là thị trường xuất khẩu xăng dầu lớn nhất của Việt Nam với hơn 280 nghìn tấn, trị giá hơn 221 triệu USD, tăng 30,8% về lượng và tăng 17,3% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.

Đứng thứ 2 là Trung Quốc với hơn 256 nghìn tấn, trị giá hơn 203 triệu USD, tăng 44% về lượng và tăng 25% về trị giá so với 11T/2024.

Campuchia đứng thứ 3 với hơn 217 nghìn tấn, kim ngạch hơn 155triệu USD, giảm 41% về lượng và giảm 46,2% về trị giá so với cùng kỳ năm 2024.

Báo cáo của Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương), năm 2025, 2 nhà máy sản xuất xăng dầu là Dung Quất và Nghi Sơn sản xuất khoảng 18,06 triệu m3/tấn xăng dầu các loại, tăng 6,5% so với cùng kỳ; xuất bán tiêu thụ nội địa 17,76 triệu m3/tấn, tăng 6,4% so với năm 2024, xuất khẩu ước khoảng 438.000m3/tấn, tăng 1,8% so với năm 2024

Tổng lượng tiêu thụ xăng dầu năm 2025 ước khoảng 26,4 triệu m3/tấn (bình quân tiêu thụ khoảng 2,2 triệu m3/tấn/tháng). Tồn kho khoảng 1,7 triệu m3/tấn.

Giá dầu thế giới vẫn là yếu tố then chốt tác động đến giá xăng dầu trong nước, bởi Việt Nam chủ yếu nhập khẩu các sản phẩm tinh chế. Tuy nhiên, thời gian qua, mối quan hệ giữa giá dầu thô quốc tế và giá bán lẻ trong nước không còn đồng bộ tuyệt đối. Có những thời điểm giá dầu thô giảm mạnh nhưng giá bán lẻ trong nước giảm rất chậm, hoặc gần như đi ngang.

Nguyên nhân được MXV lý giải là giá cơ sở trong nước không tính trực tiếp từ dầu thô mà dựa trên giá Platts tại Singapore, tức giá giao ngay của các sản phẩm xăng dầu tinh chế. Thực tế cho thấy, dù dầu thô thế giới chịu áp lực giảm nhưng giá Platts vẫn neo ở mức cao. Điều này dẫn đến tình trạng giá xăng dầu bán lẻ trong nước chưa thể phản ánh đầy đủ xu hướng giảm của giá dầu thô thế giới.

Liên quan đến tổng nguồn xăng dầu tối thiểu trong năm tới, Bộ Công thương tính toán, căn cứ trên ước tính số liệu thực hiện tổng nguồn năm 2025 (28,6 triệu m3/tấn) và trên cơ sở tốc độ tăng GDP năm 2026 tăng 10%, dự kiến tổng nguồn phân giao cho các doanh nghiệp khoảng 31,46 triệu m3/tấn.

Số liệu đăng ký tổng nguồn tối thiểu năm 2026 của các thương nhân là 24,6 triệu m3/tấn chỉ bằng 86% số lượng ước thực hiện tổng nguồn năm 2025 và chỉ bằng 78% so với dự kiến tổng nguồn năm 2026. Như vậy, số tổng nguồn cần phải giao cho các doanh nghiệp năm 2026 tăng thêm 6,86 triệu m3/tấn so với số các doanh nghiệp đã đăng ký.

Bộ Công thương sẽ xem xét phân bổ cho các doanh nghiệp theo thị phần và khả năng thực hiện của các doanh nghiệp.



