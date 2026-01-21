Ai đã hại Xuân Hinh và Thu Trang?

Theo như dự kiến, bộ phim Mùi Phở sẽ công chiếu vào đúng mùng 1 Tết Nguyên Đán. Gần đây, ekip đã bắt đầu thực hiện công tác truyền thông như showcase, tung ra trailer và một số hình ảnh đầu tiên để quảng bá cho dự án này. Mới đây, MXH lan truyền tấm poster Mùi Phở và nhanh chóng nổ ra tranh cãi vì một chi tiết kỳ quặc.

Theo đó, 2 nhân vật chính là Xuân Hinh và Thu Trang cùng xuất hiện trên poster. Bối cảnh được cho là phòng bếp ở vùng thôn quê dựa trên một số hình ảnh mộc mạc, giản dị. Tuy nhiên, điều gây hoang mang ở đây chính là diễn viên nhí Bảo Nam lấp ló mặt ở trong một chiếc nồi, xung quanh là các nguyên liệu nấu phở.

Người thì mặt nhăn nhó, người thì cười hiền hoà khó hiểu, cộng thêm vị trí của Bảo Nam vô tình làm liên tưởng mô-típ quen thuộc của dòng phim kinh dị. Nhiều khán giả cho rằng, nếu không có tên phim hay thông tin giới thiệu, tấm poster này hoàn toàn có thể bị nhầm là áp phích của một bộ phim giật gân hoặc slasher.

Chính sự đối lập giữa chủ đề "phở" - món ăn quốc dân - và cách thể hiện lạnh lẽo, "cấn cấn" trong hình ảnh đã khiến poster Mùi Phở trở thành tâm điểm tranh luận. Thay vì gợi cảm giác thèm ăn hay không khí gia đình ngày Tết, poster lại khơi lên cảm giác bất an, khiến người xem vừa tò mò vừa rùng mình.

Không chỉ vậy, phần đồ hoạ và bố cục - màu sắc của poster cũng bị chê là kém thẩm mỹ, đường nét nguệch ngoặc và giả trân. Một số netizen còn khẳng định hình ảnh thua cả AI vẽ.

Netizen bày tỏ sự khó hiểu trước chi tiết rùng rợn trên tấm poster

Dù được giới thiệu khá sớm, Mùi Phở vẫn giữ kín hầu hết thông tin quan trọng liên quan đến nội dung cũng như các tuyến nhân vật, nhằm tạo cảm giác tò mò và chờ đợi cho khán giả. Thay vì kể câu chuyện một cách trực diện, đoạn giới thiệu đầu tiên lựa chọn cách dẫn dắt bằng không khí và cảm xúc. Phim mở ra trong không gian quen thuộc của đời sống Việt: căn bếp cũ kỹ, ngôi nhà gỗ nhuốm màu thời gian, tiếng dao chạm thớt vang lên đều đặn, bát phở nghi ngút khói gắn liền với những ngày Tết rộn ràng.

Đan xen giữa những hình ảnh tưởng chừng rất đỗi bình dị ấy là vài khoảnh khắc đối thoại ngắn nhưng đầy căng thẳng giữa nghệ sĩ Xuân Hinh và diễn viên Thu Trang. Chỉ vài câu nói được hé lộ, nhưng cách ngắt nhịp và ánh nhìn đã đủ gợi lên một mối quan hệ phức tạp, ẩn chứa mâu thuẫn chưa được gọi tên. Chính sự tiết chế thông tin, tập trung vào bối cảnh và không khí hơn là cốt truyện, đã khiến Mùi Phở tạo được cảm giác bí ẩn và kích thích trí tò mò của người xem ngay từ những hình ảnh đầu tiên.