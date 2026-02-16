Ai đã chuyển tiền vào STK 076695215 tên “HO VAN LOI” mở tại VIB, khẩn trương trình báo Công an

Mới đây, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã phát đi thông báo tìm bị hại trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” trên không gian mạng.

Cụ thể, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đang phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị trong việc điều tra vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra năm 2025 trên không gian mạng.

Theo đó, để tìm kiếm “khách hàng’, đối tượng đã lên mạng xã hội Facebook tạo lập trang “Nhà Phân Phối Sắt Thép Xây Dựng” và đăng tải những hình ảnh, thông tin mua bán sắt thép rẻ hơn thị trường từ 10% đến 15%. Khi bị hại có nhu cầu nhắn tin hỏi mua, đối tượng sẽ nhắn tin xin số điện thoại rồi sử dụng tài khoản Zalo ảo tìm kiếm, kết bạn, nhắn tin trao đổi việc mua bán.

Sau khi chốt được số lượng sắt thép, giá cả và địa chỉ giao hàng, đối tượng sẽ lên mạng xã hội tìm kiếm các đại lý, cửa hàng hoặc công ty kinh doanh sắt thép gần khu vực vị trí bị hại cung cấp rồi liên lạc và đặt mua đúng số lượng, chở tới vị trí như bị hại yêu cầu. Đồng thời, đối tượng yêu cầu phía đại lý, cửa hàng hoặc công ty lúc nào giao hàng thì báo trước cho đối tượng.

Khi có được thông tin hàng chuẩn bị đi giao, chúng sẽ liên lạc với bị hại để thông báo. Cả quá trình, đối tượng liên lạc với tài xế. Khi biết xe gần đến vị trí của bị hại, chúng gọi điện cho bị hại ra nhận, kiểm tra hàng nhằm tạo lòng tin.

Sau đó đối tượng liên lạc hỏi bị hại nhận được sắt thép chưa. Khi được bị hại thông báo lại đã được nhận, đối tượng sẽ gửi số tài khoản 076695215 mang tên “HO VAN LOI”, Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) và gọi điện hối thúc bị hại chuyển tiền.

Khi thấy số lượng, chủng loại sắt thép tới địa điểm như mình yêu cầu, bị hại tin tưởng chuyển tiền như đã thỏa thuận từ trước vào tài khoản trên. Nhưng khi kiểm đếm xong phía đại lý, cửa hàng hoặc công ty yêu cầu bị hại trả tiền để bốc hàng xuống xe, lúc này bị hại mới phát hiện ra mình bị lừa.

Để phục vụ công tác điều tra vụ án và đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của người bị hại, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên thông báo nếu ai là bị hại trong vụ án (có tiền bị chiếm đoạt chuyển vào số tài khoản trên) thì liên hệ, cung cấp tài liệu cho Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Trị để được hướng dẫn, giải quyết. Địa chỉ liên hệ: tổ dân phố Hà Lời, xã Phong Nha, tỉnh Quảng Trị; Điều tra viên thụ: Bùi Đăng Liêm, số điện thoại 0839.889.793.

Theo Công an tỉnh Hưng Yên