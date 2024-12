Viện Kiểm sát Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố tổng cộng 10 bị can trong vụ án Sài Gòn Đại Ninh. Trong đó, nhà chức trách truy tố ông Mai Tiến Dũng, cựu Bộ trưởng, cựu Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ (VPCP) về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ". Bị can Nguyễn Cao Trí, Tổng giám đốc công ty Sài Gòn Đại Ninh, Chủ tịch Công ty Đầu tư và Giáo dục Văn Lang, bị truy tố về tội "Đưa hối lộ". Các bị can khác bị truy tố về các hành vi "Đưa - Nhận hối lộ; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Tổng Giám đốc Sài Gòn Đại Ninh Nguyễn Cao Trí

Phía truy tố xác định, tháng 10/2020, Nguyễn Cao Trí đã thỏa thuận mua lại dự án Đại Ninh của bà Phan Thị H., Chủ tịch HĐQT công ty Sài Gòn Đại Ninh. Do dự án đang bị kiến nghị thu hồi chấm dứt hoạt động theo Kết luận Thanh tra số 929 của Thanh tra Chính phủ (TTCP), nên Trí đã gặp ông Trần Văn Minh (thời điểm ấy là Phó Tổng TTCP) nhờ giúp đỡ.

Trí được ông Minh hướng dẫn làm đơn kiến nghị gửi Thủ tướng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Văn phòng Chính phủ. Vì vậy, Trí đã nhờ ông Mai Tiến Dũng có ý kiến chỉ đạo đề xuất chuyển đơn về Thanh tra Chính phủ, thì ông Minh mới có căn cứ thụ lý, giải quyết theo mong muốn của Trí.

Theo cáo trạng, Nguyễn Cao Trí quen biết nhiều lãnh đạo Chính phủ và Văn phòng Chính phủ. Trong đó, đối với ông Mai Tiến Dũng, Trí quen từ năm 2015, thời điểm ông Dũng đang là Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam.

Ngày 4/10/2020, Trí gặp ông Mai Tiến Dũng tại Văn phòng Chính phủ để gửi đơn kiến nghị và nhờ ông Dũng xử lý Đơn này theo hướng báo cáo Phó Thủ tướng Thường trực để chuyển đơn, giao TTCP giải quyết phản ánh, kiến nghị của công ty Sài Gòn Đại Ninh.

Tuy nhiên, do Đơn kiến nghị lần 1 chưa được TTCP giải quyết, theo hướng dẫn của ông Trần Văn Minh (Phó Tổng TTCP), ngày 16/1/2021, Trí tiếp tục ra Hà Nội gặp ông Dũng nhờ Văn phòng Chính phủ tham mưu, xin ý kiến của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ chỉ đạo TTCP giải quyết Đơn của công ty Sài Gòn Đại Ninh một cách mạnh mẽ hơn. Mục đích để TTCP có cơ sở thành lập Đoàn kiểm tra, xác minh kiến nghị và trong những lần gặp này, Nguyễn Cao Trí đã chi 200 triệu đồng "cảm ơn" ông Mai Tiến Dũng.

Cựu Bộ trưởng Mai Tiến Dũng

Ngoài ra, Trí còn liên hệ nhiều lần với Trần Bích Ngọc, Vụ trưởng Vụ I Văn phòng Chính phủ để nhờ Ngọc tư vấn, tham mưu, báo cáo giúp cho việc giải quyết đơn kiến nghị nhanh chóng, đúng đường hướng mà Trí và ông Trần Văn Minh đã thống nhất. Quá trình nhờ Ngọc tư vấn giải quyết kiến nghị của công ty Sài Gòn Đại Ninh, khoảng ngày 18/6/2021, Trí đã hẹn gặp Ngọc tại Phòng khách Văn phòng Chính phủ và đưa một phong bì 50 triệu đồng cho Ngọc để cám ơn.

Theo cáo trạng, việc đề xuất sau đó được lãnh đạo Chính phủ đồng ý chuyển đơn cùng ý kiến chỉ đạo TTCP kiểm tra, giải quyết theo yêu cầu và hướng lợi ích cho Nguyễn Cao Trí là trái pháp luật, là tiền đề cho hàng loạt sai phạm trong việc TTCP thành lập Tổ công tác điều chỉnh, sửa đổi Kết luận Thanh tra, cho dự án Đại Ninh được gia hạn, giãn tiến độ trái pháp luật

Do có tác động của Nguyễn Cao Trí, TTCP ra kết luận mới, lật hoàn toàn kết luận 929. Cụ thể, dự án Đại Ninh sẽ không bị thu hồi mà cho gia hạn, tiếp tục thực hiện. Dù vậy, bị can Trí không thực hiện dự án mà bán cho Novaland với giá 27.600 tỷ đồng.