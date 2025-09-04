Ai cũng phải sốc vì chiếc bánh có ngoại hình quá kỳ cục này, tiệm bánh phải vội vàng lên tiếng đính chính

Thất tịch là ngày lễ tình nhân của Trung Quốc, trong dịp lễ này, nhiều thương hiệu từ thời trang cho đến các hàng quán đã ra mắt nhiều chiến dịch đặc biệt mừng dịp lễ này. Nhiều hàng quán cũng đã cho ra mắt nhiều combo độc đáo, ra mắt món bánh mới cho đến trang trí không gian, bao bì.

Mới đây, một tiệm bánh tại Singapore đã gây "bão" trên mạng xã hội khi ra mắt món bánh đặc biệt dành riêng cho dịp Thất Tịch. Chiếc bánh được làm từ chocolate, bên trong là lớp nhân kem phô mai béo ngậy và gây chú ý bởi hình dáng cùng màu sắc vô cùng độc đáo, khiến cư dân mạng bàn tán không ngớt.

Ngoại hình của chiếc bánh khiến dân tình rần rần

Ngay sau khi ra mắt, hình dáng đặc biệt của chiếc bánh đã thu hút sự quan tâm đông đảo. Với thiết kế dạng vòng cung cùng tông màu đen, món bánh khiến nhiều người liên tưởng đến những hình ảnh vừa hài hước vừa khó đỡ. Cư dân mạng cũng không bỏ lỡ cơ hội để lại hàng loạt bình luận dí dỏm xoay quanh hình dạng độc lạ này như:

- Hình dáng đủ wow.

- Nhưng mà kiểu này đủ để thu hút sự chú ý của thực khách.

- Tui phải nhìn lại 2 - 3 lần luôn á, nhưng mà đủ ngầu để thu hút sự chú ý của tui.

- Ai duyệt cái này vậy, trời đất ơi luôn á haha.

Duke Bakery đã phải lên tiếng đính chính về chiếc bánh độc đáo này

Trước làn sóng quan tâm của cộng đồng mạng, Duke Bakery đã lên bài viết giải thích chiếc bánh này như sau: "Cảm ơn vì các bạn đã quan tâm tới bài đăng về bánh mì sô-cô-la gần đây của chúng tôi.

Chúng tôi không ngờ bài đăng lại lan truyền rộng rãi đến vậy, và điều đó hoàn toàn ngoài dự kiến. Loại bánh mì này đã có mặt trên thực đơn của chúng tôi từ lâu và xuất hiện nhiều lần trên mạng xã hội. Chúng tôi đã quá quen thuộc với hình dáng và màu sắc của nó đến mức không nhận ra rằng có thể nhiều người lại nhìn nó theo một cách khác.

Thiết kế của bánh được lấy cảm hứng từ hình dáng "chữ U" của móng ngựa, biểu tượng của sự may mắn. Với Lễ Thất Tịch đang đến gần, chúng tôi nghĩ rằng bánh mì vị sô-cô-la sẽ là một lựa chọn phù hợp cho dịp này. Đây không phải là một loại bánh mới ra mắt nhân dịp Thất Tịch, mà là cơ hội để chúng tôi giới thiệu một trong những loại bánh cổ điển của tiệm.

Chúng tôi không lường trước được những phản ứng mạnh mẽ đến thế, nhưng cũng rất vui vì bài đăng đã mang lại vài nụ cười. Đồng thời, chúng tôi chân thành xin lỗi nếu nó gây bất ngờ cho bất kỳ ai. Tiệm chúng tôi luôn tập trung vào việc cung cấp những chiếc bánh mì lành mạnh và ngon miệng, và chúng tôi rất tiếc khi đã bỏ qua cách mà nó có thể xuất hiện trong mắt người khác. Chúng tôi đã tiếp thu những phản hồi và sẽ xem đây là cơ hội để nhìn lại và cải thiện.

Cảm ơn các bạn đã thấu hiểu và ủng hộ."

Bánh đã được thương hiệu giới thiệu từ hơn một tháng trước

Có thể thấy, chiếc bánh chocolate đang gây bão này là bánh đã được Duke Bakery cho ra mắt từ lâu và đột nhiên viral nhờ bài đăng thất tịch vừa qua. Thực chất, bánh được tạo hình chữ U như hình dạng của móng ngựa, tượng trưng cho sự may mắn. Nhưng hình dáng này vô tình tạo nên một câu chuyện dở khóc dở cười trên mạng xã hội.



