AI có thể "mở khóa" hàng tỷ USD cho các nhà bán lẻ lớn nhất nước Mỹ

Trong một báo cáo ngắn gửi khách hàng mới đây, nhà phân tích Alex Straton của ngân hàng Morgan Stanley đã viết rằng AI dạng tác nhân tự chủ (agentic AI) có thể giúp một số nhà bán lẻ lớn nhất của Mỹ tiết kiệm tổng cộng khoảng 6 tỷ USD, đồng thời tăng ước tính lợi nhuận của họ lên tới 20% vào năm 2026.

Báo cáo này xếp hạng thương hiệu thời trang Gap, chuỗi cửa hàng bách hóa Macy's và nhà bán lẻ nội y Victoria's Secret là ba cái tên nổi bật, có vị thế tốt nhất để nắm bắt những lợi ích này.

Phân tích của ông Straton ước tính các công cụ tích hợp AI như lập kế hoạch dự trữ hàng, tự động hóa chuỗi cung ứng và dịch vụ chăm sóc khách hàng tự động có thể giúp các chuỗi bán lẻ tiết kiệm được khoảng 6 tỷ USD chi phí hàng năm. Nếu được hiện thực hóa, điều đó có thể giúp biên lợi nhuận của ngành tăng thêm khoảng 200 điểm cơ bản.

Tuy nhiên, không phải ai cũng tin rằng các con số này sẽ được hiện thực hóa một cách suôn sẻ. Nhà phân tích cổ phiếu cấp cao của công ty dịch vụ tài chính Morningstar, ông David Swartz tỏ ra hoài nghi về cách các nhà bán lẻ thực sự đang đề cập và triển khai AI. Theo ông Swartz, chưa có ai thực sự định lượng được những con số này.

Ông nói thêm rằng việc sử dụng AI đang được đề cập đến theo nhiều cách khác nhau. Nhưng làm thế nào để việc tích hợp AI giúp doanh nghiệp tiết kiệm tiền theo thời gian thì khá khó để xác định.

Nhà phân tích của Morningstar đã điểm qua các ứng dụng thực tế của AI, nhiều trong số đó trùng khớp với các kịch bản của Morgan Stanley. Tiếp thị, đề xuất sản phẩm, phiếu giảm giá, thậm chí cả thiết kế đều có thể được hưởng lợi từ việc ứng dụng AI. Ví dụ, AI có thể giúp các nhà bán lẻ nhắm mục tiêu khách hàng chính xác hơn và thử nghiệm những chương trình khuyến mãi nhanh hơn so với các hệ thống cũ.

Giống như Morgan Stanley, ông Swartz cho rằng các hoạt động nội bộ như quản lý hàng dự trữ có thể hiệu quả hơn trong dài hạn khi AI có thể giúp các nhà bán lẻ biết nên đặt hàng gì và đặt bao nhiêu. Ông nói thêm rằng việc cải thiện khả năng dự đoán nhu cầu có thể giảm bớt các chương trình khuyến mãi và tình trạng lãng phí hàng – một vấn đề kinh niên của ngành bán lẻ - và từ đó cải thiện biên lợi nhuận của doanh nghiệp.

Tuy nhiên, ông Swartz cảnh báo rằng các nhà bán lẻ có thể thấy sự cải thiện khi việc áp dụng AI tăng lên, nhưng công nghệ này sẽ không biến đổi ngành công nghiệp chỉ sau một đêm. Ông nói rằng AI không phải một loại thuốc tiên chữa bách bệnh cho tất cả các vấn đề. Thị trường bán lẻ của Mỹ vẫn cực kỳ cạnh tranh. Và nếu mọi doanh nghiệp đều có quyền tiếp cận cùng một công nghệ, rất khó để bất kỳ ai có được lợi thế thực sự nào.