Đầu tuần, MrBeast chia sẻ trên mạng xã hội rằng anh đang tự hỏi các video được tạo bằng AI sẽ ảnh hưởng ra sao đến "hàng triệu người hiện đang sống nhờ việc sáng tạo nội dung".

"Thời điểm thật đáng sợ", YouTuber này viết.

MrBeast, tên thật là Jimmy Donaldson, hiện đứng đầu danh sách Top Creators 2025 của Forbes, với thu nhập ước tính 85 triệu USD và 634 triệu người theo dõi trên các nền tảng.

MrBeast, tên thật là Jimmy Donaldson, hiện đứng đầu danh sách Top Creators 2025 của Forbes

Với sức ảnh hưởng lớn trong ngành, phát biểu của MrBeast có thể phản ánh mối quan ngại ngày càng gia tăng trong cộng đồng sáng tạo. Nếu ngay cả MrBeast, người có nguồn lực được xem là lớn nhất, cũng lo ngại rằng AI có thể đe dọa mô hình kinh doanh của mình, thì nỗi bất an của những nhà sáng tạo nhỏ hơn là điều dễ hiểu.

Những bình luận của MrBeast xuất hiện ngay sau khi OpenAI ra mắt hàng loạt sản phẩm được đánh giá là sẽ định hình lại cuộc chơi video trong tương lai.

Đầu tiên là Sora 2, phiên bản mới của công cụ tạo video và âm thanh bằng AI. Bên canh đó là ứng dụng di động cho phép người dùng tạo video AI (bao gồm cả video mô phỏng chính họ), sau đó có thể chia sẻ dạng dọc tương tự TikTok. Ứng dụng này nhanh chóng trở thành hiện tượng, vươn lên vị trí số 1 trên App Store Mỹ chỉ sau vài ngày ra mắt.

Trong khi đó, YouTube cũng đang đẩy mạnh tích hợp AI. Nền tảng này đã ra mắt hàng loạt công cụ hỗ trợ chỉnh sửa video bằng AI, cho phép người sáng tạo tạo video từ ảnh tĩnh hoặc thay đổi phong cách trình chiếu thông qua mô hình video VEO.

YouTube còn ứng dụng AI vào việc tạo clip ngắn, trích đoạn nổi bật từ livestream hoặc podcast, và triển khai chatbot hỗ trợ người sáng tạo trong phần mềm quản lý kênh YouTube Studio.

Bản thân MrBeast cũng từng tham gia thử nghiệm công nghệ này. Mùa hè vừa qua, anh vấp phải làn sóng chỉ trích sau khi ra mắt công cụ tạo ảnh thumbnail video bằng AI. Sau phản ứng tiêu cực từ người hâm mộ và các nhà sáng tạo khác, MrBeast đã gỡ bỏ công cụ này khỏi nền tảng phân tích Viewstats, đồng thời cam kết thay thế bằng liên kết đến các họa sĩ thật để người dùng đặt hàng thiết kế thủ công.

Ngoài hoạt động sản xuất nội dung, quỹ từ thiện của công ty MrBeast cũng từng đầu tư vào các dự án AI, cho thấy anh không hoàn toàn đứng ngoài xu hướng này.

Theo TechCrunch, dù AI đang tham gia sâu vào việc tạo ra nội dung nhưng vẫn còn nhiều tranh luận về việc liệu AI có khiến mọi người đều trở thành "nhà sáng tạo" hay không? Hay những video chất lượng cao vẫn cần bàn tay và tư duy sáng tạo của con người để định hướng và gợi ý cho công cụ AI. Ngược lại, một bộ phận người xem cho rằng video do AI tạo ra chỉ là nội dung rác, làm loãng chất lượng hiển thị trên các nền tảng.

Ngay cả trong trường hợp công nghệ AI trở nên khó phân biệt với sản phẩm con người, việc không công khai sử dụng AI có thể khiến người sáng tạo đánh mất niềm tin và uy tín với khán giả - yếu tố sống còn trong ngành sáng tạo nội dung.

Ứng dụng mạng xã hội của OpenAI, Sora được tích hợp tính năng "upload yourself" gọi là "cameos", cho phép người dùng đưa chính mình vào các cảnh quay do Sora tạo ra. Để sử dụng hình ảnh của mình trong video AI, người dùng cần tải lên một đoạn ghi hình và âm thanh một lần duy nhất để xác thực danh tính và ghi nhận diện mạo. Tính năng này cũng cho phép người dùng chia sẻ "cameos" của mình với bạn bè, từ đó cấp quyền cho người khác đưa hình ảnh của họ vào video do người kia tạo ra, kể cả các video có nhiều người cùng xuất hiện. "Chúng tôi cho rằng một ứng dụng mạng xã hội xoay quanh tính năng 'cameos' là cách tốt nhất để trải nghiệm sự kỳ diệu của Sora 2" - OpenAI cho biết. Ứng dụng Sora hiện đã có trên iOS và sẽ triển khai trước tại Mỹ và Canada sau đó có kế hoạch mở rộng nhanh chóng sang các quốc gia khác.



