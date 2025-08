Ai chê Toyota Yaris Cross vỏ mỏng thì nên xem clip này: Đâm nát đầu, bẹp hông mà người vẫn được bảo vệ, điểm an toàn ngang Xforce

Tin vui cho những người yêu thích dòng xe Toyota Yaris Cross khi mẫu xe này vừa chính thức nhận được đánh giá 5 sao từ ASEAN NCAP. Chiếc xe được thử nghiệm là phiên bản lắp ráp tại Indonesia và phân phối đi một số nước trong khu vực Đông Nam Á, trong đó có cả Việt Nam. Kết quả này tương đương với các đối thủ khác trong cùng phân khúc như Nissan Kicks và Mitsubishi Xforce.

Toyota Yaris Cross được kiểm tra an toàn bởi ASEAN NCAP. Nguồn: ASEAN NCAP

Cụ thể, Yaris Cross đạt 83,02% tổng điểm, với 29,28/32 điểm cho hạng mục bảo vệ hành khách người lớn (AOP), 44,17/51 điểm bảo vệ hành khách trẻ em (COP), 17,74/21 điểm hỗ trợ an toàn và 9,76/16 điểm an toàn cho người đi xe máy. Xe được thử nghiệm theo tiêu chuẩn đánh giá 2021-2025, năm cuối cùng trước khi quy định an toàn mới có hiệu lực vào năm sau.

Chiếc xe được thử đâm va khắc nghiệt. Nguồn: ASEAN NCAP

Yaris Cross được trang bị tiêu chuẩn 6 túi khí và hệ thống cân bằng điện tử, góp phần vào thành tích ấn tượng trong bài kiểm tra an toàn của ASEAN NCAP. Phiên bản cao cấp hơn còn sở hữu gói ADAS Toyota Safety Sense với các tính năng hỗ trợ lái tiên tiến như phanh khẩn cấp tự động, hỗ trợ giữ làn đường, giám sát điểm mù và đèn pha tự động. Tại Việt Nam, cả 2 phiên bản Yaris Cross đều có ADAS.

Phiên bản được thử nghiệm an toàn giống Yaris Cross bản xăng tại Việt Nam. Xe sử dụng động cơ xăng 1.5L, công suất 105 mã lực, mô-men xoắn 138 Nm kết hợp số vô cấp. Trong khi đó, bản hybrid kết hợp máy xăng 1.5L công suất 90 mã lực và mô-men xoắn 121 Nm, với mô-tơ điện công suất 79 mã lực và mô-men xoắn 141 Nm. Trang bị an toàn trên 2 bản này khá tương đồng.

Điểm số an toàn của Yaris Cross. Ảnh: ASEAN NCAP

Tại Việt Nam, Yaris Cross là mẫu xe từng bị nhận xét là thân vỏ mỏng khi so với các đối thủ cùng phân khúc. Tuy nhiên, bài thử nghiệm an toàn này cho thấy Yaris Cross vẫn có điểm số tương đương với đối thủ, ví dụ như Xforce - mẫu xe có phần khung vỏ chắc chắn hơn.

Video đánh giá an toàn Toyota Yaris Cross của ASEAN NCAP: