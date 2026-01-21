Ai Cập tham vọng "xanh hóa" năng lượng

Dự án hydro xanh công suất 100 MW tại Khu Kinh tế kênh đào Suez (SCZONE) chính thức đi vào vận hành và bắt đầu xuất khẩu sang các thị trường khó tính như châu Âu, Mỹ.

Theo thông báo chính phủ Ai Cập tuần trước, dự án được phát triển bởi liên danh dẫn đầu là Tập đoàn Scatec (Na Uy), không chỉ có ý nghĩa thương mại mà còn định hình Ai Cập như một trung tâm cung ứng năng lượng sạch mới của thế giới. Việc dòng sản phẩm hydro xanh của Ai Cập thâm nhập thành công vào phương Tây đã chứng minh năng lực đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe về năng lượng sạch của quốc gia này.

Theo báo Daily News Egypt, Thủ tướng Ai Cập Mostafa Madbouly nhấn mạnh chính phủ cam kết hỗ trợ tối đa cho dự án, xem đây là "chìa khóa" để mở rộng cánh cửa xuất khẩu sang lục địa già. Đại sứ Liên minh Châu Âu (EU) tại Ai Cập cũng khẳng định Cairo đang trở thành "nhà tiên phong toàn cầu". Các ngân hàng châu Âu bày tỏ mong muốn mạnh mẽ trong việc tài trợ để Ai Cập trở thành trung tâm khu vực về hydro xanh và amoniac xanh.

Giai đoạn thí điểm 15 MW của dự án hydro xanh của Ai Cập Ảnh: Scatec

Việc đẩy mạnh xuất khẩu hydro xanh được triển khai song song với cam kết mạnh mẽ về cắt giảm khí thải carbon. Các quan chức Ai Cập đã thảo luận về khả năng nâng mục tiêu năng lượng tái tạo vượt mức 42% vào năm 2030. Đây là tín hiệu cho thấy Ai Cập sẵn sàng tăng tốc trong cuộc đua chống biến đổi khí hậu, tận dụng nguồn tài nguyên nắng và gió dồi dào.

Để hiện thực hóa tham vọng này và bảo đảm nguồn điện sạch cho sản xuất hydro, các dự án năng lượng mặt trời vệ tinh cũng đang được gấp rút triển khai. Scatec đã khánh thành dự án điện mặt trời Obelisk và vừa ký kết thỏa thuận tài chính trị giá 1,8 tỉ USD cho dự án "Thung lũng Năng lượng" tại Minya.

Sự kết hợp giữa sản xuất hydro xanh để xuất khẩu và mở rộng hạ tầng điện mặt trời trong nước cho thấy một chiến lược kép, vừa thu về ngoại tệ từ thị trường quốc tế, vừa thúc đẩy quá trình chuyển đổi xanh bền vững cho nền kinh tế nội địa.