Ai cấm mỹ nhân này đóng phim giùm với: Đã hung hăng còn gian dối, bị cả nước tẩy chay vẫn ngang nhiên tái xuất

Kim Hieora là nữ diễn từng đổi đời nhờ đóng vai phản diện trong bộ phim The Glory của Song Hye Kyo. Năm đó, sau khi một bước thành sao lớn, tưởng đâu sự nghiệp cứ thế thuận lợi phát triển, ai ngờ Kim Hieora lại dính phốt chấn động.

Hình ảnh trong The Glory

Cụ thể, tháng 9/2023, Dispatch đưa tin, Kim Hieora là thành viên của băng đảng iljin (ý chỉ đầu gấu, kẻ cầm đầu trường học) khét tiếng có tên Big Sangji khi còn là học sinh tại trường trung học nữ sinh Sangji ở Wonju, Gangwon-do, Hàn Quốc. Theo đó, Big Sangji nổi tiếng với việc tống tiền, hành hung và lăng mạ. Kim Hieora sau đó thừa nhận việc là thành viên của nhóm, nhưng phủ nhận việc trực tiếp tham gia vào các hành vi sai trái. "Tôi chưa bao giờ đánh bạn bè hay hậu bối. Tôi không tham gia việc lăng mạ hay hành hung ai cả. Tôi nghĩ tên tôi bị nêu ra vì lúc đó tôi ở bên cạnh họ? Tôi chưa bao giờ cầm đầu. Bây giờ nghĩ lại tôi mới thấy đó là một sai lầm lớn khi tôi đã nhắm mắt làm ngơ trước những sự việc đó" - nữ diễn viên nói.

Kim Hieora trong nhóm chị đại chuyên bắt nạt bạn bè

Dù nỗ lực phủ nhận nhưng suốt những năm qua, Kim Hieora vẫn bị khán giả tẩy chay triệt để, cô mất mọi dự án phim, hợp đồng quảng cáo, chỉ có thể ngày ngày cập nhật hình ảnh mới trên trang cá nhân chứ không thể tái xuất. Hồi giữa năm nay, thông tin về việc Kim Hieora sẽ tái xuất ở một sân khấu nhạc kịch khiến dư luận xôn xao, làn sóng tẩy chay lại dâng lên mạnh mẽ. Tưởng đâu phản ứng gay gắt từ khán giả có thể khiến Kim Hieora mất vai, ai ngờ cô vẫn tiếp tục vai diễn của mình và đã chính thức tái xuất vào ngày 26/8 vừa qua trên sân khấu kịch của mình.

Trên mạng xã hội, cư dân mạng phản ứng vô cùng gay gắt trước sự trở lại của Kim Hieora. Vô số người đòi tẩy chay, cấm sóng triệt để nữ diễn viên, bất chấp việc phía công ty luôn phủ nhậ rằng cô đã dàn xếp ổn thỏa các rắc rối trong quá khứ. "Ai cấm cô ta đóng phim đi, không xứng đáng để nhận bất cứ hợp đồng nào"; "Thật sự mặt dày đấy, sao vẫn có người tin tưởng và mời cô ta tái xuất vậy?", "Nay là kịch rồi mai sẽ là phim mới, chẳng mấy lại tẩy trắng thành công và tái xuất ngoạn mục cho coi, có công ty o bế rồi mà"...