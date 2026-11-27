Không cần biết lập trình, đóng gói phần mềm hay thiết lập API key, người dùng giờ có thể nhờ Claude tạo ứng dụng riêng rồi cài trực tiếp lên máy tính Windows hoặc Mac.

Anthropic đang mở rộng khả năng của Claude theo một hướng mới: thay vì chỉ tạo nội dung, chatbot AI này có thể giúp người dùng xây dựng những công cụ phần mềm phục vụ công việc hằng ngày. Với tính năng mới mang tên “Install as app”, các sản phẩm được tạo bằng Claude Artifacts có thể trở thành ứng dụng chạy độc lập trên máy tính.

Cách thực hiện khá đơn giản. Người dùng chỉ cần mô tả ứng dụng mình muốn tạo cho Claude, thử nghiệm sản phẩm dưới dạng Artifact, sau đó chọn “Install as app” trong menu chia sẻ. Ứng dụng sẽ có biểu tượng riêng và mở trong một cửa sổ độc lập, thay vì phải chạy bên trong giao diện Claude như trước.

Điểm đáng chú ý là người dùng không cần tự đóng gói phần mềm, ký mã hay thiết lập API key. Ứng dụng sử dụng tài khoản Claude hiện có, đồng thời có thể kết nối với những dịch vụ mà người dùng đã liên kết. Khi Artifact ban đầu được chỉnh sửa, phiên bản ứng dụng cài trên máy tính cũng tự động cập nhật theo.

Sau khi yêu cầu Claude tạo ra một artifact thống kê thói quen của người Mỹ theo thời gian, người dùng có thể biến nó thành một ứng dụng trên màn hình

Điều này mở ra khả năng mỗi người tự xây dựng bộ công cụ phù hợp với nhu cầu riêng. Thay vì phải tìm kiếm một phần mềm có sẵn, người dùng có thể mô tả chính xác công việc cần giải quyết rồi nhờ AI tạo ra ứng dụng tương ứng. Chẳng hạn, một công cụ chuẩn bị nội dung cho cuộc họp có thể thường xuyên lấy thông tin từ lịch và email, trong khi một ứng dụng khác theo dõi các đơn hàng cần giao trong ngày.

Khả năng của những ứng dụng này không chỉ dừng ở việc hiển thị thông tin. Chúng có thể gửi thông báo, tạo cửa sổ luôn nổi trên màn hình hoặc bổ sung biểu tượng vào thanh menu trên Mac và khay hệ thống của Windows. Người dùng cũng có thể chia sẻ ứng dụng do mình tạo ra với người khác.

Anthropic cho biết nhân viên công ty đã sử dụng tính năng này để xây dựng nhiều công cụ khác nhau. Trong đó, Linnet là phần mềm chỉnh sửa ảnh theo nhiều lớp, Phosphor là ứng dụng quản lý tệp, còn Sift sử dụng Claude để tự động sắp xếp các thư mục. Một công cụ khác mang tên Tern tích hợp trợ lý Claude vào cửa sổ dòng lệnh, trong khi Vitals giúp theo dõi hiệu suất máy tính ngay trên thanh menu hoặc khay hệ thống.

Tuy nhiên, khả năng can thiệp vào máy tính cũng khiến vấn đề bảo mật trở nên đáng chú ý. Anthropic thiết kế ba cấp độ quyền truy cập để người dùng lựa chọn. Ở mức mặc định, ứng dụng chỉ được phép thực hiện những thao tác tương tự khi chạy trong trình duyệt. Cấp độ tiếp theo cho phép sử dụng một số tính năng của hệ điều hành như gửi thông báo hoặc tạo phím tắt toàn cục.

Đáng chú ý nhất là quyền truy cập toàn bộ máy tính. Khi được cấp quyền này, ứng dụng có thể chạy chương trình, đọc, chỉnh sửa hoặc xóa tệp mà không cần hỏi người dùng trong từng lần thực hiện.

Anthropic lưu ý quyền truy cập chỉ áp dụng cho phiên bản ứng dụng hiện tại. Sau mỗi lần cập nhật, kể cả khi người dùng tự chỉnh sửa Artifact, Claude sẽ yêu cầu cấp quyền lại. Tuy nhiên, nếu một phần ứng dụng được lấy từ website bên ngoài, nội dung đó có thể thay đổi mà không cần hỏi lại. Công ty cũng không kiểm duyệt các ứng dụng trước khi người dùng cài đặt, vì vậy chỉ nên cấp quyền truy cập toàn bộ máy tính cho những ứng dụng đáng tin cậy.

Tính năng “Install as app” hiện được triển khai dưới dạng beta trên Claude Desktop cho Mac và Windows, dành cho các gói dịch vụ. Người dùng cần kết nối Internet và đăng nhập Claude để mở ứng dụng. Một số sản phẩm như Claude Docs, Slides và Sheets hiện chưa hỗ trợ cài đặt theo cách này. Ngoài ra, việc tạo ứng dụng và những yêu cầu mà ứng dụng gửi đến Claude đều được tính vào hạn mức sử dụng của tài khoản.

Với thay đổi này, Claude đang đưa việc tạo phần mềm đến gần hơn với những người không có chuyên môn lập trình. Thay vì chỉ lựa chọn những ứng dụng do các nhà phát triển xây dựng sẵn, người dùng có thêm khả năng tự tạo công cụ theo nhu cầu của mình, từ đó hình thành một bộ ứng dụng cá nhân ngay trên máy tính.