Ahn Jae Hyun tiêu tốn 104 triệu/năm vì bệnh tật sau 6 năm ly hôn Goo Hye Sun

Tối 3/1, kênh YouTube I Live Alone Studio đã phát hành bản xem trước của tập phát sóng có sự tham gia của tài tử Ahn Jae Hyun. Trong video, mỹ nam Vì Sao Đưa Anh Tới đã chia sẻ về tình hình tài chính của mình ở thời điểm hiện tại.

Theo lời Ahn Jae Hyun, anh đã tiêu hết hàng trăm triệu ở các hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt trong năm 2024: “Tôi tiêu hết 13.718.653 won (237,8 triệu đồng) trong năm ngoái, chưa tính những khoản thanh toán bằng tiền mặt. Trong đó, tôi đã thanh toán 9,18 triệu won (159,1 triệu đồng) bằng thẻ tín dụng”.

Đáng chú ý, Ahn Jae Hyun cho biết anh đã tiêu tốn khá nhiều tiền trong năm qua vì bệnh tật: “Thấy hơi đau nhức trong người là tôi lại tới bệnh viện. Trong năm 2024, chi phí thuốc men và thăm khám tại bệnh viện của tôi rơi vào khoảng 6 triệu won (104 triệu đồng)”. Ngoài ra, nam tài tử tiết lộ thêm, trong năm vừa qua anh đã chi 800.000 won (13,9 triệu đồng) tiền xăng, 540 ngàn won (9,4 triệu đồng) chi phí bảo hiểm xe...

Ahn Jae Hyun thống kê các khoản chi tiêu trong năm 2024 vừa qua.

Nam nghệ sĩ họ Ahn tiêu hết gần 240 triệu đồng trong năm qua ở các hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt. Trong đó, anh chi 104 triệu đồng cho thuốc men và chi phí thăm khám ở bệnh viện.

Trước đó, trong tập phát sóng của chương trình I Live Alone hồi tháng 4 năm ngoái, Ahn Jae Hyun tiết lộ rằng anh mắc chứng nghiện rượu, chán ăn và gặp vấn đề tâm lý sau vụ ly hôn Goo Hye Sun. Khoảng 4-5 năm trở lại đây, sức khỏe nam tài tử suy giảm nghiêm trọng, phải sống phụ thuộc vào thực phẩm chức năng.

Cũng trong bản xem trước của I Live Alone, Ahn Jae Hyun vui mừng chia sẻ về những khoản lợi nhuận từ đầu tư tài chính: “Tôi nghĩ gửi tiết kiệm và đầu tư cổ phiếu là 2 hình thức có thể sinh lời. Năm qua tôi lãi được 17% từ đầu tư. Nhưng đây vẫn chưa phải con số tôi mong muốn. Trong năm tới, tôi sẽ nỗ lực trong các hoạt động giao dịch chứng khoán và cố gắng tiết kiệm tiền hơn nữa. Tôi sẽ nghĩ tới việc tiết kiệm tiền mỗi khi đi mua sắm”.

Ahn Jae Hyun hiện đang nỗ lực đầu tư tài chính. Cách đây không lâu, nam diễn viên được cho là đang chuẩn bị tái hôn.

Ahn Jae Hyun sinh năm 1987, là diễn viên kiêm người mẫu hoạt động tại Hàn Quốc. Anh được nhiều khán giả châu Á biết đến qua các tác phẩm như Vì Sao Đưa Anh Tới, You're All Surrounded, Cinderella with Four Knights...

Hồi tháng 5/2016, Ahn Jae Hyun kết hôn với minh tinh Goo Hye Sun chỉ sau 2 tháng công khai hẹn hò. Tới tháng 8/2019, Goo Hye Sun bất ngờ tuyên bố ly dị trong sự ngỡ ngàng của công chúng. Nữ diễn viên đình đám tố Ahn Jae Hyun vô tâm, ngoại tình với bạn diễn, thông đồng với công ty quản lý để chèn ép cô. Ahn Jae Hyun đáp trả bằng cách tung bằng chứng tố Goo Hye Sun nói dối, vu khống mình. 2 nghệ sĩ tranh cãi, đấu tố qua lại trong suốt thời gian dài và mất khoảng 1 năm mới đạt được thỏa thuận ly hôn.

Cuộc hôn nhân không êm đẹp của Goo Hye Sun - Ahn Jae Hyun từng khiến báo chí tốn nhiều giấy mực.

