Agribank, Vietcombank, BIDV, VietinBank,... đồng loạt khuyến cáo khách hàng

Sau khi Ngân hàng Nhà nước phát đi thông tin chính thức về sự cố an ninh mạng tại Trung tâm Thông tin tín dụng quốc gia (CIC), loạt ngân hàng lớn như Agribank, Vietcombank, BIDV, VietinBank, VPBank… đã đồng loạt phát đi khuyến cáo để trấn an khách hàng và cảnh báo các chiêu trò lừa đảo có thể phát sinh.

Agribank khẳng định CIC là một trong bốn tổ chức được phép cung cấp dịch vụ thông tin tín dụng tại Việt Nam, và dữ liệu mà CIC thu thập hoàn toàn không bao gồm thông tin về tài khoản, số dư, thẻ ngân hàng, mã bảo mật CVV/CVC hay lịch sử giao dịch. Hệ thống Agribank vận hành độc lập, đạt tiêu chuẩn bảo mật quốc tế ISO 27001:2022, thường xuyên được rà soát để đảm bảo an toàn và ổn định.

Các ngân hàng lớn tại Việt Nam khẳng định hệ thống an toàn sau sự cố CIC, cảnh báo khách hàng phòng tránh lừa đảo qua email, tin nhắn giả mạo. (Ảnh minh hoạ)

Ngân hàng lưu ý khách hàng tuyệt đối không cung cấp mật khẩu, OTP hay các dữ liệu bảo mật cho người lạ, đồng thời chỉ sử dụng dịch vụ qua ứng dụng, website chính thức. Khi nhận cuộc gọi tự xưng là ngân hàng hoặc cơ quan chức năng thông báo nợ, phong tỏa tài khoản…, khách hàng cần ngắt máy và liên hệ trực tiếp với hotline chính thức để kiểm chứng.

Vietcombank cũng nhấn mạnh thông tin tín dụng CIC thu thập không liên quan đến tài khoản, số dư hay thông tin thẻ. Hệ thống công nghệ thông tin của Vietcombank hoạt động độc lập và áp dụng bảo mật đa lớp nghiêm ngặt. Để phòng ngừa rủi ro, Vietcombank khuyến cáo khách hàng cảnh giác trước cuộc gọi, tin nhắn, email yêu cầu cung cấp OTP, mật khẩu; Thường xuyên theo dõi biến động tài khoản qua Digibank; không bấm vào link lạ hay tải file không rõ nguồn gốc. Nếu có dấu hiệu bất thường, khách hàng cần liên hệ ngay hotline 1900 545413 để được hỗ trợ.

VietinBank khẳng định không đưa vào CIC các thông tin như số dư, giao dịch, số thẻ, CVV/CVC hay dữ liệu đăng nhập ngân hàng điện tử. Ngân hàng đưa ra loạt khuyến nghị nhằm giúp khách hàng phòng chống lừa đảo: Không cài ứng dụng, quét QR hoặc bấm link từ nguồn không xác thực; Không tiết lộ dữ liệu nhạy cảm; Không chuyển tiền khi chưa xác minh rõ; chỉ tải ứng dụng từ App Store/CH Play; Thường xuyên cập nhật kiến thức phòng chống gian lận qua website và iPay Mobile. Khi gặp tình huống bất thường, khách hàng cần liên hệ hotline 1900 558 868 hoặc báo công an.

BIDV cho biết hệ thống của ngân hàng hoạt động bình thường, hoàn toàn độc lập với CIC. BIDV khuyến nghị khách hàng chỉ tham khảo thông tin từ nguồn chính thống, không hoang mang trước tin đồn, đồng thời tuân thủ nguyên tắc “3 không, 3 nên”: Không cung cấp thông tin thẻ, OTP, mật khẩu; Không nhấn vào link trong email/tin nhắn; Không chuyển tiền trước khi xác minh; Cảnh giác với cuộc gọi/tin nhắn giả mạo; Chỉ tải ứng dụng từ kho chính thức; Thường xuyên theo dõi biến động tài khoản và gọi ngay hotline 1900 9247 khi phát hiện bất thường.