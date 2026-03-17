Agribank phát thông báo mới tới tất cả người dùng

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Agribank vừa phát đi cảnh báo về tình trạng gia tăng các hình thức lừa đảo công nghệ cao, nhắm trực tiếp vào người dùng thẻ và dịch vụ ngân hàng điện tử.

Theo Agribank, các thủ đoạn ngày càng tinh vi khi kết hợp công nghệ, giả mạo danh tính và khai thác tâm lý lo lắng của người dùng, tiềm ẩn nguy cơ gây thiệt hại tài chính nghiêm trọng.

Một trong những chiêu thức mới được ghi nhận là đánh tráo chip trên thẻ vật lý. Kẻ gian lợi dụng lúc khách hàng thanh toán để nhanh chóng thay chip thật bằng chip giả, sau đó sử dụng chip thật cho các giao dịch gian lận. Do diễn ra trong thời gian rất ngắn, nạn nhân khó phát hiện nếu không theo dõi sát thẻ trong suốt quá trình giao dịch.

Agribank đưa ra loạt lưu ý quan trọng, khuyến nghị khách hàng chủ động bảo vệ tài khoản và thông tin cá nhân khi giao dịch. (Ảnh minh hoạ)

Bên cạnh đó, tình trạng giả mạo nhân viên ngân hàng vẫn diễn ra phổ biến. Đối tượng thường gọi điện hoặc nhắn tin yêu cầu cung cấp thông tin thẻ như số thẻ, ngày hết hạn, mã CVV, mã OTP với các lý do như miễn phí thường niên, xác thực tài khoản hay trúng thưởng. Khi có được thông tin, chúng lập tức thực hiện giao dịch để chiếm đoạt tiền.

Một thủ đoạn khác là giả danh nhân viên điện, nước để gây áp lực thanh toán. Kẻ gian thông báo khách hàng chưa đóng tiền và đe dọa cắt dịch vụ, sau đó hướng dẫn cài đặt ứng dụng giả mạo chứa mã độc. Khi người dùng cấp quyền truy cập, thiết bị có thể bị kiểm soát từ xa, dẫn đến lộ thông tin ngân hàng.

Đáng chú ý, các đối tượng còn giả danh công an, viện kiểm sát hoặc tòa án, sử dụng công nghệ AI để gọi điện hoặc video nhằm tạo lòng tin. Nạn nhân bị đe dọa liên quan đến vụ án và bị yêu cầu chuyển tiền hoặc cung cấp thông tin cá nhân để “phục vụ điều tra”.

Ngoài ra, xuất hiện chiêu trò giả danh cán bộ xử lý căn cước công dân cho trẻ vị thành niên. Kẻ gian dụ phụ huynh truy cập đường link giả mạo, cài ứng dụng và thực hiện quét khuôn mặt, qua đó thu thập dữ liệu sinh trắc học và tìm cách chiếm quyền truy cập tài khoản ngân hàng.

Không ít trường hợp còn bị lừa thông qua hình thức giả danh nhân viên sàn thương mại điện tử. Các đối tượng mời nhận quà, yêu cầu thực hiện “nhiệm vụ” và cung cấp thông tin thẻ để nhận hoa hồng, từ đó chiếm đoạt tiền trong tài khoản.

Khuyến cáo từ Agribank

Trước thực trạng trên, Agribank khuyến nghị khách hàng chủ động bảo vệ tài khoản và thông tin cá nhân. Người dùng nên thường xuyên theo dõi giao dịch, chủ động khóa/mở thẻ và điều chỉnh hạn mức thanh toán phù hợp.

Ngân hàng nhấn mạnh, khách hàng tuyệt đối không cung cấp mã OTP, số thẻ, mã CVV hay bất kỳ thông tin bảo mật nào cho người khác; không truy cập link lạ, không quét mã QR không rõ nguồn gốc và không cài đặt ứng dụng theo hướng dẫn từ người không quen biết.

Khi giao dịch, cần chọn ATM ở khu vực an toàn, che bàn phím khi nhập mã PIN, kiểm tra thiết bị trước khi sử dụng và thay đổi mã PIN định kỳ. Trong thanh toán trực tiếp, thẻ phải luôn nằm trong tầm quan sát và cần kiểm tra lại sau giao dịch để tránh bị đánh tráo.

Đối với giao dịch online, người dùng chỉ nên thực hiện trên các website uy tín, sử dụng thiết bị cá nhân và hạn chế dùng wifi công cộng.

Khi phát hiện dấu hiệu bất thường hoặc nghi ngờ bị lừa đảo, khách hàng cần dừng giao dịch ngay và liên hệ tổng đài Agribank để được hỗ trợ kịp thời.