HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Agribank có thông báo tới người chuyển tiền vào các tài khoản Techcombank, ACB, LPBank, MSB,... trong khung giờ này

Linh San
|

Các giao dịch có thể bị gián đoạn trong khoảng thời gian này.

Agribank cho biết một số giao dịch chuyển tiền qua hệ thống NAPAS trên các ứng dụng ngân hàng số của nhà băng này có thể tạm thời gián đoạn trong hai khung giờ ngày 29/10 và 4/11/2026, do NAPAS thực hiện chuyển đổi hệ thống kỹ thuật.

Theo thông báo từ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank), Công ty cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) sẽ thực hiện chuyển đổi hệ thống kỹ thuật từ Trung tâm chính (DC) sang Trung tâm dự phòng (DRC). Quá trình này có thể ảnh hưởng đến một số dịch vụ thanh toán của Agribank.

Cụ thể, thời gian gián đoạn dự kiến diễn ra trong hai đợt: từ 0h00 đến 0h50 ngày 29/10/2026 và từ 0h00 đến 0h50 ngày 4/11/2026.

Về phạm vi ảnh hưởng, trên kênh eBanking, các giao dịch đi qua hệ thống thanh toán NAPAS có thể tạm thời không thực hiện được. Đối với ứng dụng Agribank Plus, các giao dịch chuyển tiền đến một số ngân hàng thông qua NAPAS cũng có thể bị gián đoạn.

Danh sách các ngân hàng bị ảnh hưởng gồm: Citibank, Techcombank, MSB, BVBank, ACB, Eximbank, ABBank, Woori Bank Việt Nam, Sacombank, HDBank, VIB và LPBank.

Ngoài các giao dịch chuyển tiền đi, giao dịch chuyển khoản đến Agribank từ các ngân hàng khác thông qua hệ thống NAPAS cũng có thể không thực hiện được trong khoảng thời gian trên.

Tuy nhiên, Agribank cho biết một số hệ thống thanh toán khác vẫn hoạt động bình thường trong thời gian chuyển đổi. Cụ thể, hệ thống thanh toán song phương Realtime giữa Agribank với Vietcombank, BIDV, VietinBank và MB; hệ thống thanh toán song phương 24/7 với BIDV, VietinBank và hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng (LNH) không nằm trong phạm vi gián đoạn được thông báo.

Agribank khuyến nghị khách hàng chủ động sắp xếp kế hoạch giao dịch, tránh thực hiện các giao dịch qua NAPAS trong những khung giờ nêu trên để hạn chế ảnh hưởng. Trường hợp cần hỗ trợ, khách hàng có thể liên hệ Trung tâm hỗ trợ khách hàng Agribank qua hotline 1900 558818 (24/7) hoặc gửi email đến địa chỉ cskh@agribank.com.vn.

Tags

Agribank

napas

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Hình ảnh Shark Bình, Mr Pips tới tòa trong vụ chiếm đoạt hơn 1.568 tỷ đồng

Hình ảnh Shark Bình, Mr Pips tới tòa trong vụ chiếm đoạt hơn 1.568 tỷ đồng

00:37
Lời khai của nữ tài xế xe Lexus Lê Kim Anh SN 1994, người chống đối khi làm việc với CSGT

Lời khai của nữ tài xế xe Lexus Lê Kim Anh SN 1994, người chống đối khi làm việc với CSGT

01:30
Nữ tài xế xe Lexus chốt cửa, tăng ga bỏ chạy khi đang làm việc với CSGT: Đã tìm ra danh tính

Nữ tài xế xe Lexus chốt cửa, tăng ga bỏ chạy khi đang làm việc với CSGT: Đã tìm ra danh tính

00:53
Hãng xe Nhật Bản ra mắt mô tô 250cc, có thể chạy xăng sinh học E85, liệu có về Việt Nam?

Hãng xe Nhật Bản ra mắt mô tô 250cc, có thể chạy xăng sinh học E85, liệu có về Việt Nam?

01:48
BMW giới thiệu xe chống đạn mới: Tiện nghi tối đa, bảo vệ an toàn trước súng ngắn

BMW giới thiệu xe chống đạn mới: Tiện nghi tối đa, bảo vệ an toàn trước súng ngắn

01:22
Công an phá đường dây mại dâm quy mô lớn: Lộ ám hiệu riêng của quản lý khi cho nhân viên bán dâm

Công an phá đường dây mại dâm quy mô lớn: Lộ ám hiệu riêng của quản lý khi cho nhân viên bán dâm

01:12
Bên trong công xưởng của đường dây trộm chó bằng ô tô liên tỉnh, tiêu thụ hơn 10 tấn thịt

Bên trong công xưởng của đường dây trộm chó bằng ô tô liên tỉnh, tiêu thụ hơn 10 tấn thịt

02:56
Xe 7 chỗ Toyota Fortuner thế hệ mới tiếp tục lộ ảnh chạy thử, đầu xe khác biệt, có thể thêm ADAS

Xe 7 chỗ Toyota Fortuner thế hệ mới tiếp tục lộ ảnh chạy thử, đầu xe khác biệt, có thể thêm ADAS

01:48
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại