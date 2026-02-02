Agribank có thông báo mới tới tất cả người dùng

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) cho biết, thời gian gần đây, tội phạm công nghệ cao liên tục xuất hiện các thủ đoạn lừa đảo mới, nhắm trực tiếp vào khách hàng sử dụng thẻ và dịch vụ ngân hàng điện tử. Các chiêu trò ngày càng tinh vi, có sự kết hợp giữa công nghệ, giả mạo danh tính và khai thác tâm lý lo lắng của người dân, gây nhiều rủi ro mất an toàn tài chính.

Chiêu lừa đảo mới nhắm đến khách hàng

Một trong những thủ đoạn mới được cảnh báo là đánh tráo chip trên thẻ vật lý. Theo đó, kẻ gian lợi dụng sơ hở trong quá trình thanh toán tại quầy để nhanh chóng tráo chip thật trên thẻ của khách hàng bằng chip giả. Con chip thật sau đó bị chiếm đoạt và sử dụng để thực hiện các giao dịch gian lận. Do thao tác diễn ra rất nhanh, khách hàng khó phát hiện nếu không theo dõi sát thẻ của mình trong suốt quá trình thanh toán.

Bên cạnh đó, mạo danh nhân viên ngân hàng để chiếm đoạt thông tin thẻ vẫn là chiêu thức phổ biến. Các đối tượng gọi điện hoặc nhắn tin, yêu cầu khách hàng cung cấp số thẻ, ngày hết hạn, mã CVV, mã OTP với các lý do như miễn phí thường niên, xác thực tài khoản, nâng cấp dịch vụ hoặc trúng thưởng. Khi có đủ thông tin, kẻ gian lập tức thực hiện giao dịch rút tiền trái phép.

Agribank khuyến nghị người dân nâng cao cảnh giác để bảo vệ thẻ và tài khoản cá nhân. (Ảnh minh hoạ)

Một thủ đoạn khác đang gia tăng là giả danh nhân viên công ty điện, nước. Các đối tượng thông báo khách hàng chưa thanh toán hóa đơn, đe dọa cắt dịch vụ, sau đó yêu cầu kết nối qua Zalo và hướng dẫn cài đặt ứng dụng giả mạo chứa mã độc. Khi người dùng cấp quyền truy cập, thiết bị bị chiếm quyền điều khiển từ xa, thông tin ngân hàng bị đánh cắp và tiền trong tài khoản bị rút sạch.

Agribank cũng cảnh báo về tình trạng giả danh công an, viện kiểm sát, tòa án. Các đối tượng sử dụng công nghệ AI để gọi điện hoặc gọi video giả mạo cán bộ cơ quan chức năng, tạo áp lực tâm lý, cáo buộc liên quan đến vụ án, từ đó yêu cầu chuyển tiền hoặc cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP nhằm chiếm đoạt tài sản.

Ngoài ra, chiêu trò giả danh công an xử lý căn cước công dân cũng được ghi nhận. Kẻ gian thông báo con của khách hàng (thường là trẻ vị thành niên) làm CCCD bị lỗi, yêu cầu phụ huynh truy cập các đường link giả mạo gần giống cổng dịch vụ công để tải ứng dụng và quét khuôn mặt “cập nhật thông tin”. Thực chất, đây là cách thức thu thập dữ liệu sinh trắc học và xâm nhập trái phép tài khoản ngân hàng.

Không ít nạn nhân còn sập bẫy giả danh nhân viên sàn thương mại điện tử. Đối tượng gọi điện mời nhận quà, yêu cầu cài ứng dụng, thực hiện các nhiệm vụ tương tác và sau đó đề nghị cung cấp thông tin thẻ để nhận hoa hồng. Khi khách hàng làm theo, tiền trong tài khoản bị chiếm đoạt.

Thông tin quan trọng người dùng cần biết

Trước hàng loạt chiêu thức lừa đảo trên, Agribank khuyến nghị khách hàng chủ động bảo vệ tài khoản và thông tin cá nhân. Theo đó, khách hàng nên quản lý thẻ qua ứng dụng Agribank Plus để theo dõi giao dịch, chủ động khóa hoặc mở thẻ khi cần thiết, điều chỉnh hạn mức giao dịch trực tuyến phù hợp nhu cầu.

Ngân hàng nhấn mạnh, khách hàng tuyệt đối không cung cấp thông tin bảo mật như mã OTP, số thẻ, mã CVV, ngày hết hạn thẻ cho bất kỳ ai; không truy cập đường link lạ, không quét mã QR không rõ nguồn gốc và không cài đặt ứng dụng theo hướng dẫn của người không quen biết.

Trong quá trình giao dịch, khách hàng cần lựa chọn ATM/CDM tại khu vực an toàn, kiểm tra thiết bị trước khi sử dụng, che bàn phím khi nhập mã PIN và thường xuyên thay đổi mã PIN. Khi thanh toán tại cửa hàng, thẻ phải luôn nằm trong tầm mắt, không để người khác chụp hoặc ghi lại thông tin, đồng thời kiểm tra kỹ thẻ sau giao dịch để kịp thời phát hiện dấu hiệu bị đánh tráo chip.

Đối với giao dịch trực tuyến, Agribank khuyến cáo chỉ thực hiện trên các website uy tín, sử dụng thiết bị cá nhân và hạn chế kết nối wifi công cộng để đảm bảo an toàn thông tin.

Agribank đề nghị khách hàng nâng cao cảnh giác trước các chiêu trò lừa đảo ngày càng tinh vi. Khi phát hiện dấu hiệu bất thường hoặc nghi ngờ bị lừa đảo, khách hàng cần ngừng giao dịch và liên hệ ngay tổng đài hỗ trợ 1900 558818 hoặc (+84) 24 3205 3205 để được hỗ trợ kịp thời.