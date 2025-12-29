Agribank, BIDV,… đồng loạt hướng dẫn liên kết tài khoản để nhận 400.000 đồng trên VNeID

Nhân dịp chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 418/NQ-CP ngày 28/12/2025 về việc tặng quà Tết trị giá 400.000 đồng/phần quà cho người có công với cách mạng, các đối tượng bảo trợ xã hội và người hưởng hưu trí xã hội theo quy định của Chính phủ, bao gồm cả trẻ mồ côi, người không nơi nương tựa hoặc đang được chăm sóc tại các cơ sở bảo trợ xã hội.

Theo Nghị quyết, việc chi trả quà Tết được ưu tiên thực hiện thông qua tài khoản hưởng an sinh xã hội tích hợp trên ứng dụng VNeID, nhằm bảo đảm quá trình chi trả nhanh chóng, minh bạch và thuận tiện cho người dân.

Một số ngân hàng mới đây đã hướng dẫn người dân liên kết tài khoản ngân hàng tại mục "An sinh xã hội" để nhận ngay món quà tri ân.

Tại BIDV, ngân hàng hướng dẫn 3 bước sau:

Bước 1: Đăng nhập ứng dụng VNeID, tại mục "An sinh xã hội" chọn "Tài khoản hưởng An sinh xã hội".

Bước 2: Chọn ngân hàng BIDV.

Bước 3: Nhập số tài khoản BIDV (bấm đồng ý chia sẻ dữ liệu), Bấm tiếp tục . (Nhập thêm số chứng minh nhân dân 9 số nếu đăng ký trước đó)

Gửi yêu cầu thành công -> chờ nhận kết quả xác nhận từ VNeID.

Ngân hàng này còn "chơi lớn" tặng quà tiền mặt, voucher lên đến 230.000 đồng cho khách hàng khi mở tài khoản BIDV trên ứng dụng SmartBanking để liên kết với Tài khoản hưởng An sinh xã hội.

Agribank hướng dẫn như sau:

Đối với khách hàng đã có tài khoản Agribank và tải ứng dụng VNeID:

Bước 1: Khách hàng đăng nhập ứng dụng VNeID; lựa chọn dịch vụ "An sinh xã hội" và chọn "Tài khoản hưởng An sinh xã hội".

Bước 2: Khách hàng chọn Agribank là ngân hàng nhận các khoản trợ cấp từ các chính sách an sinh xã hội.

Bước 3: Khách hàng nhập thông tin liên kết gồm:

+ Số tài khoản thanh toán tại Agribank.

+ Số CCCD (nếu có).

Bước 4: Ứng dụng VNeID hiển thị kết quả.

Đối với khách hàng đã có VNeID nhưng chưa có tài khoản tại Agribank:

Khách hàng tới Chi nhánh Agribank nơi gần nhất để được hỗ trợ mở tài khoản Agribank hoặc mở tài khoản trực tuyến theo các bước sau:

Bước 1: Tải ứng dụng Agribank Plus và chọn "Mở tài khoản/Đăng ký Agribank Plus.

Bước 2: Sau khi có tài khoản, khách hàng thực hiện theo hướng dẫn như ở mục "Khách hàng đã có tài khoản Agribank" để liên kết tài khoản hưởng An sinh xã hội.

Agribank cũng lưu ý, tài khoản liên kết phải là tài khoản VND, cùng chủ sở hữu, đang hoạt động và không bị hạn chế. Ứng dụng VNeID được phát triển bởi Trung tâm Dữ liệu Quốc gia về Dân cư, có thể tìm kiếm và tải về từ CH Play (đối với Android) hoặc App Store (đối với iOS), đều được dán nhãn là ứng dụng Chính phủ hoặc được phát triển bởi cơ quan Nhà nước. Người dân/ khách hàng cần tìm hiểu kỹ thông tin các ứng dụng trước khi tải.



