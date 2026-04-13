AFF Cup: Tuyển Việt Nam sẽ đánh bại Malaysia để “đặt một chân” vào bán kết?

Tại U17 AFF Cup 2026, đội tuyển U17 Việt Nam nằm ở bảng A cùng với 3 đội Indonesia, Malaysia và Timor Leste. Bảng đấu này được mệnh danh là “bảng tử thần”. Nhưng tuyển Việt Nam hoàn toàn có thể sớm nắm lợi thế trong tay nếu đánh bại Malaysia trong trận ra quân.

Xét về tương quan lực lượng, U17 Việt Nam mang đến giải đấu đội hình mạnh nhất. HLV Cristiano Roland coi giải Đông Nam Á như một bước chuẩn bị quan trọng để hướng tới VCK U17 châu Á diễn ra vào tháng 5 tới. Cũng chính đội hình hiện tại của U17 Việt Nam từng thắng U17 Malaysia tới 4-0 khi 2 đội gặp nhau ở trận đấu vòng loại U17 châu Á hồi tháng 11/2025.

HLV Cristiano Roland tự tin vào sự chuẩn bị của đội tuyển U17 Việt Nam

Ở chiều ngược lại, do không tham dự giải U17 châu Á 2026, U17 Malaysia đã có bước đi táo bạo khi quyết định “chấp tuổi”. Đội hình mà tuyển Malaysia mang đến giải Đông Nam Á trên thực tế thuộc độ tuổi U16, nhằm chuẩn bị cho kế hoạch cho giải châu Á năm 2027.

Với lợi thế lớn cùng sự chuẩn bị kỹ càng, tuyển Việt Nam tự tin vào việc giành trọn 3 điểm trước Malaysia. Vượt qua được đối thủ này, cơ hội để đoàn quân áo đỏ giành vé đi tiếp sẽ rộng mở.

Một thông tin vui khác dành cho thầy trò HLV Roland là việc các đối thủ cạnh tranh tiềm tàng đồng loạt sảy chân. Tại bảng B, U17 Myanmar hòa 0-0 với U17 Lào. Ở bảng C, U17 Singapore cũng hòa 0-0 với U17 Campuchia.

Những kết quả trên đồng nghĩa với việc nếu thắng ít nhất 2/3 trận và giành vị trí nhì bảng, tuyển Việt Nam vẫn sáng cửa giành tấm vé vào bán kết cho đội nhì bảng xuất sắc nhất. Nhưng tất nhiên, mục tiêu của đoàn quân áo đỏ vẫn là ngôi đầu bảng.

Lịch thi đấu U17 AFF Cup 2026 ngày 13/4

15h30: U17 Việt Nam vs U17 Malaysia

19h30: U17 Indonesia vs U17 Timor Leste