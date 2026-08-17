AFF Cup: Malaysia nhận thêm tin dữ sau trận thua đội tuyển Việt Nam

Tuyển Malaysia nhận tin kém vui.

Theo trang Stadium Astro (Malaysia), đội tuyển Malaysia vừa nhận thêm thông tin kém vui về mặt lực lượng. Cụ thể, trung vệ Rodney Celvin nhiều khả năng sẽ vắng mặt trong phần còn lại của AFF Cup 2026. Cầu thủ cao 1m81 đá chính trong trận đấu bán kết lượt đi giữa Malaysia và Việt Nam nhưng sớm rời sân ở phút 16 vì chấn thương.

Sau khi Rodney Celvin rời sân, đội tuyển Malaysia đã nhận 2 bàn thua và để thua với tỉ số 0-2 trước tuyển Việt Nam ngay trên sân nhà. Trước đó, hậu vệ 29 tuổi thi đấu trọn vẹn cả 4 trận vòng bảng AFF Cup 2026 cho tuyển Malaysia.

Rodney Celvin sẽ vắng mặt trong trận bán kết lượt về gặp tuyển Việt Nam

Thiếu vắng Rodney Celvin, khó khăn càng chồng chất đối với HLV Tan Cheng Hoe trước thềm trận bán kết lượt về. Ngoài việc bị tuyển Việt Nam dẫn trước 2 bàn, ông Tan Cheng Hoe cũng không có được đội hình tốt nhất. Nhà cầm quân người Malaysia đã phải chia tay Wan Kuzain (trở về thi đấu cho CLB) đồng thời đối mặt với ít nhất 5 trường hợp chấn thương khác.

Trận đấu bán kết lượt về AFF Cup 2026 Việt Nam vs Malaysia sẽ diễn ra lúc 20h00 ngày 19/8 trên SVĐ Mỹ Đình.

Highlights Malaysia 0-2 Việt Nam (Lượt đi Bán kết AFF Cup 2026)

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