AFF Cup: Indonesia chốt đội hình “khủng”, gây quan ngại cho tuyển Việt Nam

Danh sách cuối cùng của Indonesia có nhiều ngôi sao nhập tịch từ châu Âu, gây ra mối thách thức lớn cho tuyển Việt Nam.

Đội tuyển Indonesia đã chính thức công bố danh sách 26 cầu thủ tham dự ASEAN Cup 2026, cho thấy quyết tâm rất lớn trong hành trình chinh phục chức vô địch Đông Nam Á đầu tiên trong lịch sử. So với kỳ ASEAN Cup 2024, đội bóng xứ Vạn đảo mang đến lực lượng chất lượng hơn với hàng loạt ngôi sao đang thi đấu tại châu Âu, qua đó trở thành ứng viên nặng ký nhất cạnh tranh ngôi vương với tuyển Việt Nam.

Dưới thời HLV John Herdman, Indonesia tiếp tục đặt niềm tin vào bộ khung gồm nhiều cầu thủ nhập tịch. Dù không có đầy đủ đội hình mạnh nhất do giải đấu không diễn ra trong FIFA Days, danh sách cuối cùng vẫn quy tụ nhiều cái tên giàu kinh nghiệm như Jordi Amat, Sandy Walsh, Justin Hubner, Shayne Pattynama, Eliano Reijnders, Thom Haye, Ivar Jenner hay Ragnar Oratmangoen.

Đây đều là những cầu thủ đã và đang thi đấu tại các giải vô địch quốc gia ở châu Âu, giúp Indonesia sở hữu nền tảng chuyên môn và thể lực vượt trội so với phần lớn các đối thủ trong khu vực. Đáng chú ý, tuyến giữa của họ vẫn được xem là điểm tựa với sự hiện diện của Thom Haye, Ivar Jenner cùng Marc Klok và Marselino Ferdinan – những cầu thủ có khả năng kiểm soát bóng, điều tiết nhịp độ cũng như tạo đột biến rất tốt.

Danh sách ĐT Indonesia dự AFF Cup 2026 được đánh giá rất cao.

Trên hàng công, HLV Herdman mang đến nhiều phương án đáng chú ý với Ragnar Oratmangoen, Jens Raven, Saddil Ramdani, Beckham Putra Nugraha cùng tài năng trẻ Mitchell Baker. Trong đó, Baker là gương mặt mới nhận được nhiều kỳ vọng sau khi hoàn tất thủ tục nhập tịch. Tiền đạo cao gần 2 m này được đánh giá rất mạnh trong các tình huống không chiến và có thể trở thành "vũ khí bí mật" của Indonesia tại giải đấu năm nay.

Ở hàng phòng ngự, sự góp mặt của Jordi Amat, Sandy Walsh, Justin Hubner và Rizky Ridho giúp Indonesia sở hữu một hệ thống phòng ngự giàu kinh nghiệm. Dù thiếu vắng một số trụ cột như Maarten Paes hay Jay Idzes, đội bóng xứ Vạn đảo vẫn được đánh giá có chiều sâu lực lượng tốt hơn nhiều so với kỳ ASEAN Cup trước.

Theo danh sách được công bố, Indonesia đăng ký ba thủ môn gồm Nadeo Argawinata, Cahya Supriadi và Muhammad Riyandi. Hàng hậu vệ có Wahyu Prasetyo, Jordi Amat, Sandy Walsh, Eliano Reijnders, Shayne Pattynama, Justin Hubner, Rizky Ridho, Dony Tri Pamungkas, Brian Fatari và Tim Geypens. Tuyến giữa quy tụ Thom Haye, Ivar Jenner, Marc Klok, Marselino Ferdinan, Rayhan Hannan, Kadek Agung, Egy Maulana Vikri cùng Mitchell Baker, trong khi hàng công có Jens Raven, Ragnar Oratmangoen, Saddil Ramdani, Beckham Putra Nugraha và Rizky Eka Pratama.

Indonesia và Việt Nam nằm cùng bảng A ASEAN Cup 2026. Với lực lượng hiện có, giới chuyên môn nhận định đây nhiều khả năng sẽ là hai đội cạnh tranh trực tiếp ngôi đầu bảng cũng như tấm vé vào bán kết. Đáng chú ý, Indonesia đang sở hữu phần lớn những cầu thủ có giá trị chuyển nhượng cao nhất giải đấu, cho thấy sự đầu tư mạnh mẽ của PSSI trong nhiều năm qua.

Sau nhiều lần lỡ hẹn với chức vô địch Đông Nam Á, Indonesia bước vào ASEAN Cup 2026 với mục tiêu chấm dứt "cơn khát" danh hiệu. Trong khi đó, tuyển Việt Nam của HLV Kim Sang-sik sẽ phải đối mặt với thử thách rất lớn nếu muốn bảo vệ thành công ngôi vương, bởi đối thủ lớn nhất giờ đây sở hữu đội hình chất lượng và giàu chiều sâu hơn bao giờ hết.

Danh sách tuyển Indonesia dự AFF Cup:

Thủ môn: Nadeo Argawinata, Cahya Supriadi, Muhammad Riyandi

Hậu vệ: Wahyu Prasetyo, Jordi Amat, Sandy Walsh, Eliano Reijnders, Shayne Pattynama, Justin Hubner, Rizky Ridho, Dony Tri Pamungkas, Brian Fatari, Tim Geypens

Tiền vệ: Thom Haye, Ivar Jenner, Marc Klok, Marselino Ferdinan, Rayhan Hannan, Kadek Agung, Egy Maulana Vikri, Mitchell Baker

Tiền đạo: Jens Raven, Ragnar Oratmangoen, Saddil Ramdani, Beckham Putra Nugraha, Rizky Eka Pratama.