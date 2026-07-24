Tuyển Việt Nam có 3 ngôi sao nhập tịch gốc Brazil, HLV Indonesia háo hức được đối đầu

HLV tuyển Indonesia đánh giá rất cao sức mạnh của tuyển Việt Nam đồng thời cũng rất thận trọng trước trận đại chiến tại AFF Cup 2026.

Chia sẻ với truyền thông Indonesia, HLV trưởng John Herdman đánh giá rằng sự cạnh tranh giữa các đội tại AFF Cup 2026 sẽ rất khốc liệt. Ông cho rằng tuyển Việt Nam chính là đối thủ đáng gờm nhất của đội nhà, đặc biệt trong bối cảnh tuyển Việt Nam có một số ngôi sao nhập tịch gốc Brazil.

Theo HLV John Herdman, ngoài tuyển Việt Nam thì Campuchia cũng là đối thủ đáng gờm. Tuyển Campuchia đã tăng cường hàng công với những cầu thủ nhập tịch mới, vì vậy dự đoán cuộc cạnh tranh ở bảng A sẽ rất gay cấn.

Khi nói về tuyển Việt Nam, HLV John Herdman đánh giá: “Tôi rất hào hứng. Ví dụ, Việt Nam vừa bổ sung ba cầu thủ nhập tịch từ Brazil. Họ sẽ là một đối thủ rất khó chơi. Tôi cũng thấy họ thắng bốn trận giao hữu trước giải đấu này".

Ba cầu thủ nhập tịch gốc Brazil ở tuyển Việt Nam mà vị thuyền trưởng bên phía Indonesia vừa nhắc tới gồm Nguyễn Xuân Son (Rafaelson), Đỗ Hoàng Hên (Hendrio) và Nguyễn Tài Lộc (Geovane Magno). Thêm vào đó, tuyển Việt Nam còn có thủ môn người Slovakia, Patrik Lê Giang.

HLV Indonesia đánh giá rất cao sức mạnh của tuyển Việt Nam.

Mặc dù phải đối mặt với những đối thủ ngày càng mạnh, HLV Herdman vẫn không hề nao núng. Nhà cầm quân người Anh coi AFF Cup 2026 là sân chơi để chứng tỏ khả năng của các cầu thủ Indonesia bản địa, phần lớn trong số họ hiện đang thi đấu tại giải quốc nội.

Theo ông, giải đấu này là một bước quan trọng hướng tới những mục tiêu lớn hơn, chẳng hạn như Asian Cup 2027 và vòng loại World Cup 2030.

"Đúng vậy, như tôi đã nói, ở giai đoạn phát triển này của đội, chúng ta cần những trận đấu khó khăn."

"Các cầu thủ địa phương cần được kiểm tra và chứng minh cho công chúng Indonesia thấy rằng họ đã sẵn sàng vươn lên tầm cao hơn, cụ thể là cạnh tranh ở cấp độ châu Á."

HLV Herdman cũng nhấn mạnh rằng ông không muốn các cầu thủ của mình chỉ đối đầu với những đối thủ yếu. Ông tin rằng các cầu thủ chỉ có thể phát triển nếu họ thường xuyên được thử thách bởi những đội bóng mạnh trong đó có tuyển Việt Nam.

"Quan trọng hơn, giải đấu này là một nền tảng để các tuyển thủ nói rằng, 'Tôi đã sẵn sàng. Tôi sẵn sàng cạnh tranh.' Và cách duy nhất để chứng minh điều đó là đối đầu với những đối thủ mạnh."

"Chúng ta thực sự cần một bài kiểm tra như vậy. Đó là lý do tại sao chúng ta ở đây," ông kết luận.

AFF Cup sẽ khởi tranh từ hôm nay (24/7). Bảng A gồm Việt Nam, Indonesia, Campuchia, SIngapore và Timor Leste. Đây cũng là đấu trường mà đội bóng xứ Vạn đảo đang rất khát khao vô địch, bởi họ từng 6 lần lọt vào chung kết nhưng chưa từng một lần lên ngôi.



