AFF Cup: Indonesia càng mạnh, tuyển Việt Nam càng… có lợi?

Indonesia là một trong những ứng viên nặng ký nhất cho chức vô địch AFF Cup 2026. Nhưng nhìn ở góc độ khác, chính sự tiến bộ của đội bóng xứ vạn đảo lại có thể mang đến lợi thế cho tuyển Việt Nam trên hành trình bảo vệ ngôi vương.

Trận "chung kết sớm" đến đúng thời điểm

Sau chiến thắng 7-0 trước Timor Leste, tuyển Việt Nam sẽ bước vào cuộc đối đầu với Indonesia bằng sự tự tin lớn. Tuy nhiên, đây mới là trận đấu được xem là thước đo thực sự cho sức mạnh của thầy trò HLV Kim Sang-sik.

Indonesia lúc này không còn là đối thủ chỉ biết chơi quyết liệt như vài năm trước. Đội bóng xứ vạn đảo sở hữu lực lượng chất lượng hơn, giàu tốc độ, thể lực và kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Chính vì thế, đây sẽ là bài kiểm tra có độ khó cao nhất của tuyển Việt Nam kể từ đầu giải.

Thoạt nhìn, việc phải gặp một đối thủ mạnh ngay từ vòng bảng có vẻ là bất lợi với tuyển Việt Nam. Nhưng thực tế lại có thể hoàn toàn ngược lại.

AFF Cup là giải đấu diễn ra trong thời gian khá ngắn. Một đội bóng muốn vô địch không chỉ cần thắng, mà còn phải liên tục hoàn thiện mình qua từng trận đấu. Gặp Indonesia ở thời điểm này sẽ giúp HLV Kim Sang-sik đánh giá chính xác khả năng vận hành chiến thuật, năng lực chịu áp lực cũng như bản lĩnh của các học trò.

Việc sớm gặp Indonesia có thể lại tốt cho tuyển Việt Nam, khi toàn đội sẽ nhận ra vấn đề của mình nếu có, để chuẩn bị cho bán kết.

Nếu còn những điểm cần điều chỉnh, tuyển Việt Nam vẫn còn thời gian trước vòng bán kết. Trong khi đó, nếu chỉ gặp các đối thủ dưới cơ, nhiều hạn chế có thể bị che lấp và chỉ bộc lộ khi bước vào những trận đấu loại trực tiếp, lúc mà cơ hội sửa sai gần như không còn.

Điều quan trọng nữa, ngay cả trong trường hợp xấu nếu thua Indonesia ở vòng bảng, tuyển Việt Nam vẫn thênh thang cơ hội tiến vào bán kết. Điều này có thể còn tạo ra lợi thế nhất định cho thầy trò HLV Kim Sang-sik so với kịch bản phải đối đầu Indonesia ở một vòng đấu mang tính knock-out như tại bán kết. Bởi khi đó, nếu mắc lỗi hoặc thua trận tại bán kết, tuyển Việt Nam sẽ không còn cơ hội sửa sai.

Một chiến thắng có thể mở ra cả hành trình thuận lợi

Indonesia càng mạnh, giá trị của một chiến thắng trước họ càng lớn.

Nếu giành ba điểm trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp, tuyển Việt Nam gần như chắc chắn sẽ đoạt ngôi đầu bảng A. Đây là mục tiêu có ý nghĩa rất quan trọng bởi đội nhất bảng nhiều khả năng sẽ tránh được Thái Lan ở bán kết, qua đó có con đường thuận lợi hơn để tiến vào trận chung kết.

Không chỉ mang ý nghĩa về điểm số, việc đánh bại một ứng viên vô địch còn tạo ra cú hích rất lớn về mặt tinh thần. Một tập thể vượt qua được đối thủ mạnh nhất vòng bảng sẽ có thêm niềm tin vào hệ thống chiến thuật của HLV Kim Sang-sik cũng như bản lĩnh của chính mình.

Điều này từng được tuyển Việt Nam thể hiện ở AFF Cup 2024. Chiến thắng trước Indonesia không mang về danh hiệu ngay lập tức, nhưng tạo nền tảng tâm lý để toàn đội tự tin vượt qua những thử thách tiếp theo và cuối cùng bước lên ngôi vô địch.

Tuyển Việt Nam cần chứng minh bản linh của mình khi gặp Indonesia.

Dĩ nhiên, Indonesia vẫn là đối thủ cực kỳ khó chịu và không có trận đấu nào dễ dàng ở AFF Cup. Nhưng xét trên hành trình dài của cả giải đấu, một bài kiểm tra chất lượng luôn có giá trị hơn nhiều chiến thắng dễ dàng.

Vì thế, Indonesia càng mạnh không đồng nghĩa với việc cơ hội của tuyển Việt Nam giảm đi. Ngược lại, nếu vượt qua được thử thách này, thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ nhận về nhiều hơn một chiến thắng: đó là lợi thế trong cuộc đua ngôi đầu bảng, sự tự tin trước vòng knock-out và quan trọng nhất là lời khẳng định rằng tuyển Việt Nam đủ sức đánh bại bất kỳ đối thủ nào tại AFF Cup 2026.

Đôi khi, con đường ngắn nhất để chạm tay vào chức vô địch không phải là né tránh những đối thủ mạnh, mà là vượt qua họ ngay khi cơ hội xuất hiện. Nếu làm được điều đó trước Indonesia, tuyển Việt Nam sẽ có trong tay lợi thế rất lớn cho chặng đường còn lại của giải đấu.