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AFF Cup: HLV Indonesia bất ngờ phá lệ với cầu thủ nhập tịch, mang nỗi lo lớn cho đội tuyển Việt Nam

Chewy
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HLV Indonesia đã có nước đi bất ngờ trước thềm AFF Cup 2026.

HLV John Herdman mới đây đã công bố danh sách đội tuyển Indonesia chuẩn bị cho AFF Cup 2026. Nhà cầm quân người Anh điền tên tới 50 cầu thủ. Dự kiến, đội tuyển Indonesia sẽ tập trung làm 2 đợt để rà soát trước khi chốt danh sách đăng ký 26 cầu thủ cho giải vô địch Đông Nam Á.

Điểm nhấn trong danh sách lần này là các cầu thủ nhập tịch. Hàng loạt cầu thủ nhập tịch đã gia nhập các CLB Indonesia được ông John Herdman gọi tên như: Sandy Walsh, Ivar Jenner, Jordi Amat, Marc Klok, Thom Haye, Eliano Reijnders, Jens Raven, Ragnar Oratmangoen.

AFF Cup: HLV Indonesia bất ngờ phá lệ với cầu thủ nhập tịch, mang nỗi lo lớn cho đội tuyển Việt Nam - Ảnh 1.

Ragnar Oratmangoen vừa gia nhập CLB Persib Bandung thuộc giải VĐQG Indonesia

Nhóm cầu thủ này phần lớn được đào tạo bóng đá tại Hà Lan và hứa hẹn đem tới sức cạnh tranh lớn cho đội tuyển Indonesia.

Chưa dừng lại ở đó, HLV John Herdman còn phá lệ khi triệu tập một số cầu thủ đang thi đấu tại châu Âu như Justin Hubner (Fortuna Sittard - Hà Lan), Tim Geypens (FC Emmen – Hà Lan), Matthew Baker (Melbourne City – Australia), Mitchell Baker (Colorado Rapid – Mỹ).

AFF Cup: HLV Indonesia bất ngờ phá lệ với cầu thủ nhập tịch, mang nỗi lo lớn cho đội tuyển Việt Nam - Ảnh 2.

Justin Hubner từng nhiều lần cùng đội tuyển Indonesia đánh bại tuyển Việt Nam

Trước đây, tuyển Indonesia gần như không gọi các cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài cho AFF Cup bởi giải đấu không thuộc lịch thi đấu chính thức của FIFA. Nhưng với sự phá lệ này, ông John Herdman cho thấy quyết tâm rất lớn trong việc cạnh tranh chức vô địch AFF Cup 2026.

Việc đội tuyển Indonesia mang dàn cầu thủ nhập tịch hùng hậu đến AFF Cup là một thách thức rất lớn cho mọi đối thủ, bao gồm cả đội tuyển Việt Nam. Tại vòng bảng giải đấu, thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ có trận làm khách trước Indonesia vào ngày 3/8.

AFF Cup: HLV Indonesia bất ngờ phá lệ với cầu thủ nhập tịch, mang nỗi lo lớn cho đội tuyển Việt Nam - Ảnh 3.
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