AFF Cup dùng luật khác World Cup, Đình Bắc mất lợi thế trước chân sút cao 1m96 của Indonesia

Đình Bắc sẽ không có được lợi thế so với Mitchell Baker.

Với 3 bàn thắng vào lưới Campuchia, tiền đạo cao 1m96 Mitchell Baker của đội tuyển Indonesia đã vươn lên dẫn đầu cuộc đua Vua phá lưới AFF Cup 2026. Cùng chia sẻ vị trí dẫn đầu với Mitchell Baker là Đình Bắc - người cũng có hat-trick trước Timor Leste.

Nếu AFF Cup áp dụng luật giống như World Cup 2026, Đình Bắc sẽ độc chiếm ngôi đầu. Bởi tiền đạo xứ Nghệ sở hữu nhiều pha kiến tạo hơn so với Mitchell Baker. Trong trận gặp Timor Leste, Đình Bắc có 1 tình huống "dọn cỗ" cho Quang Hải ghi bàn.

Đình Bắc đã có 3 bàn thắng tại AFF Cup 2026

Tuy nhiên, AFF Cup hiện vẫn duy trì quy định truyền thống trao giải Đồng Vua phá lưới nếu như có nhiều cầu thủ ghi số bàn thắng bằng nhau. Còn nhớ tại AFF Cup 2022, Tiến Linh và Dangda đã chia sẻ giải thưởng Vua phá lưới vì cùng ghi được 6 bàn. Như vậy, Đình Bắc sẽ không có lợi thế về số pha kiến tạo trong cuộc đua với Mitchell Baker.

Cuộc đua Vua phá lưới AFF Cup 2026 hứa hẹn sẽ còn rất hấp dẫn bởi xếp sau Đình Bắc và Mitchell Baker là 4 cầu thủ đã ghi được 2 bàn thắng bao gồm: Đỗ Hoàng Hên, Paulo Josué (Malaysia), Kakana Khamyok (Thái Lan), Ilhan Fandi (Singapore).

Trong quá khứ, đội tuyển Việt Nam từng có 2 chân sút giành ngôi Vua phá lưới là Tiến Linh (6 bàn - AFF Cup 2022), Nguyễn Xuân Son (7 bàn - AFF Cup 2024).

Highlights Timor Leste 0-7 Việt Nam (Bảng A, AFF Cup 2026)



