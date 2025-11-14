AFF Cup chính thức chốt thay đổi lớn: Indonesia “đau đầu”, tuyển Việt Nam hưởng lợi lớn?

Thay đổi lớn của AFF Cup

Trang chủ AFF Cup chính thức ra thông báo, giải đấu năm 2026 sẽ được tổ chức từ 24/7 đến 26/8/2026. Đây là sự thay đổi lớn so với thông lệ tổ chức vào cuối năm của AFF Cup.

Lịch trình cụ thể như sau: Ngày 2/6 và 9/6 diễn ra 2 lượt trận play-off tranh vé tham dự vòng bảng. Vòng bảng bắt đầu ngày 24/7 và kết thúc vào 8/8. Các lượt trận bán kết và chung kết diễn ra từ 15/8 đến 26/8.

Thể thức vòng bảng vẫn được giữ nguyên. 10 đội tham dự chia làm 2 bảng, mỗi bảng 5 đội. Các đội đấu vòng tròn một lượt với 2 trận sân nhà và 2 trận sân khách. Vòng bán kết và chung kết đều có thể thức lượt đi – lượt về.

Đội tuyển Việt Nam đang là ĐKVĐ AFF Cup

Đội tuyển Việt Nam hưởng lợi, Indonesia “đau đầu”

Trong những kỳ AFF Cup gần đây, một số đội tuyển đã không thể triệu tập được đội hình mạnh nhất. Một phần do giải đấu không thuộc lịch thi đấu quốc tế chính thức FIFA Days, phần khác do một vài giải VĐQG khu vực Đông Nam Á vẫn tổ chức song song với AFF Cup.

Tại AFF Cup 2024 vừa rồi, đội tuyển Indonesia chỉ có thể mang tới đội hình với nòng cốt là các cầu thủ thuộc độ tuổi U22. Đội tuyển Thái Lan cũng thiếu vắng một số ngôi sao khoác áo những đội bóng trùng lịch thi đấu như Buriram United hay Muangthong United.

Việc chuyển AFF Cup sang giai đoạn tháng 7-8 là một nỗ lực nhằm giúp các đội tuyển hội quân với đầy đủ các ngôi sao. Bởi đây là thời điểm mà phần lớn các giải VĐQG khu vực Đông Nam Á mùa 2026/27 đều chưa khởi tranh.

Tuy nhiên, đội tuyển Việt Nam có thể nói vẫn sở hữu lợi thế hơn so với những đối thủ. Bởi AFF Cup 2026 vẫn nằm ngoài FIFA Days và CLB chủ quản có quyền không nhả quân cho ĐTQG.

Với việc toàn bộ đội hình đang chơi tại V.League và giải Hạng Nhất, tuyển Việt Nam sẽ gần như chắc chắn mang tới AFF Cup 2026 đội hình mạnh nhất.

Nguyễn Xuân Son dự kiến sẽ kịp trở lại cho AFF Cup 2026

2 đội Thái Lan và Malaysia đối diện nguy cơ thiếu vắng một số vị trí đang thi đấu ở nước ngoài như Nicholas Mickelson (tuyển Thái Lan – đang chơi bóng tại Đức), Supachok Sarachat (Thái Lan – Nhật Bản), Jude Soonsup-Bell (Thái Lan – Anh), Dion Cools (Malaysia – Nhật Bản).

Có 2 đội tuyển được dự báo sẽ chịu ảnh hưởng lớn nếu các CLB không cho phép cầu thủ về phục vụ ĐTQG là Indonesia và Philippines. Tuyển Indonesia có thể không gọi được toàn bộ dàn sao đang chơi bóng ở châu Âu như Jay Idzes, Kevin Diks, Calvin Verdonk, Joey Pelupessy, Nathan Tjoe-A-On, Ole Romeny, Ragnar Oratmangoen, Emil Audero, Mees Hilgers…

Jay Idzes khó dự AFF Cup 2026 cùng tuyển Indonesia

Tuyển Philippines cũng đứng trước khả năng không đăng ký được nhóm cầu thủ khoác áo các CLB châu Âu và Mỹ cho AFF Cup 2026 như: Santiago Rublico, Christian Rontini, Sandro Reyes, Randy Schneider, Zico Bailey, Alex Monis, Gerrit Holtmann.

Tất nhiên, dù đối thủ mang đến giải đấu đội hình nào, mục tiêu của đội tuyển Việt Nam vẫn là giành chức vô địch. HLV Kim Sang-sik cùng các học trò luôn bước vào các giải đấu với sự nghiêm túc và quyết tâm.