2 đội bóng Malaysia nhận liên tiếp 3 án phạt từ FIB, FIFA có thể can thiệp

Trang web chính thức của giải VĐQG Malaysia đưa tin, 2 CLB Kelantan The Real Warriors (KTRW) và Royal Malaysia Police (PDRM) đã lần thứ ba nhận án phạt từ Cơ quan xét xử sơ thẩm (FIB).

Theo quy định, để được tham dự giải VĐQG Malaysia mùa 2025/26, các CLB phải nộp giấy tờ thanh toán các khoản nợ lương cầu thủ tính đến hết ngày 31/12/2024. Ban tổ chức giải VĐQG Malaysia đã gửi thư cảnh cáo, nhưng cả 2 CLB KTRW và PDRM đều không phản hồi.

CLB Kelantan The Real Warriors (trái) và Royal Malaysia Police đều đang gặp khó khăn

Lần đầu tiên trễ hẹn, FIB phạt 2 CLB nói trên 10.000 RM (khoảng 64 triệu đồng). Tới lần thứ hai, án phạt tăng lên 20.000 RM (khoảng 128 triệu đồng). Và tới lần thứ ba, FIB đã tăng mức phạt lên tới 40.000 RM (khoảng 512 triệu đồng).

Thời hạn cuối cùng để KTRW và PDRM thanh toán các khoản nợ được gia hạn đến ngày 31/12/2025. Nếu không thể xử lý được vấn đề này, 2 CLB đứng trước nguy cơ bị cấm chuyển nhượng hoặc thậm chí loại khỏi giải đấu. Ngoài ra, FIFA cũng có thể can thiệp với những án phạt nhằm bảo vệ quyền lợi cho các cầu thủ bị nợ lương.

Những năm gần đây, khó khăn về tài chính khiến nhiều đội bóng Malaysia giải thể, rút lui khỏi giải VĐQG hoặc đổi chủ. Mùa giải 2024/25, có tới 3 CLB dù không nằm trong nhóm xuống hạng nhưng đã rút lui khỏi giải là Sri Pahang, Perak và Kedah Darul Aman.