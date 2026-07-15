AFF Cup 2026: Tuyển Malaysia thiệt quân, cầu thủ nhập tịch bị CLB "chặn cửa"

Tuyển Malaysia tiếp tục thiệt quân trước thềm AFF Cup 2026.

Thông báo chính thức từ LĐBĐ Malaysia cho biết, cầu thủ nhập tịch Richard Chin sẽ không thể hội quân để tham dự AFF Cup 2026. Sinh ra tại Anh, Richard Chin trưởng thành từ lò đào tạo CLB Charlton. Tiền vệ sinh năm 2002 hiện khoác áo CLB Ross County (hạng 3 Scotland). Do mùa giải của Ross County sẽ bắt đầu vào ngày 1/8, CLB này quyết định không cho phép Richard Chin về phục vụ ĐTQG.

Richard Chin vắng mặt tại AFF Cup 2026

Trước đó, đội tuyển Malaysia cũng thiếu vắng hàng loạt ngôi sao trong danh sách đăng ký AFF Cup 2026 vì lý do tương tự. Những CLB hàng đầu Malaysia như Johor Darul Ta'zim, Kuching City hay Selangor đều không mở đường cho các trụ cột tham dự AFF Cup 2026.

Các này CLB này đều làm đúng luật bởi AFF Cup vốn không nằm trong lịch thi đấu chính thức của FIFA. Nhưng cũng vì thế mà HLV Tan Chang Hoe phải đau đầu để tìm kiếm nhân sự cho đội tuyển Malaysia.

Để thay thế Richard Chin, ông Tan Chang Hoe đã gọi gấp Haqimi Azim Rosli lên tuyển. Nhưng từ nay cho đến khi AFF Cup 2026 khởi tranh, nhà cầm quân 58 tuổi vẫn hoàn toàn có thể mất thêm cầu thủ nếu như CLB chủ quản rút người về.

Đội tuyển Malaysia nằm ở bảng B AFF Cup 2026 cùng các đội Thái Lan, Lào, Philippines và Myanmar. Họ chơi trận ra quân vào ngày 25/7 trước đối thủ Myanmar.