Siêu máy tính dự đoán Anh vs Argentina: Tam sư gầm vang, hồi kết dành cho Messi

Nhận định Anh vs Argentina, bán kết World Cup 2026.

Nhận định Anh vs Argentina, bán kết World Cup

Lịch thi đấu bán kết World Cup 2026

Ngày Giờ Cặp đấu Sân vận động 15/7 02h00 Pháp vs Tây Ban Nha Dallas Stadium 16/7 02h00 Anh vs Argentina Atlanta Stadium

Nhận định chung 2 đội

Hiếm có cặp đấu bán kết World Cup nào lại có sự tương đồng lớn trên hành trình vòng loại trực tiếp như cặp Anh vs Argentina tại World Cup 2026. Cả 2 đội đều vượt qua những trận đấu loại trực tiếp một cách vô cùng vất vả và tiêu tốn nhiều sức lực.

Tuyển Anh đến với bán kết sau 3 trận thắng sát nút liên tiếp. Họ chật vật ngược dòng trước Congo, trải qua những phút co cụm giữ tỉ số trước Mexico và “hút chết” khi gặp Na Uy.

Bellingham đã ghi 4 bàn trong 2 trận gần nhất

Argentina có tới 2/3 trận đấu chỉ có thể đánh bại đối phương nhờ bàn thắng trong hiệp phụ (Cabo Verde và Thụy Sĩ). Ở trận gặp Ai Cập, Messi và đồng đội thậm chí đã “đặt một chân” lên máy bay khi bị dẫn 2 bàn. Nhưng phép màu trong 15 phút cuối trận giúp Argentina ngược dòng thắng 3-2 để giành quyền đi tiếp.

Cả 2 HLV Tuchel và Scaloni đều cố gắng xây dựng hàng tiền vệ với khả năng kiểm soát và điều tiết thế trận. Nhưng vì nhiều lý do, họ lại đánh mất sự kiểm soát và khiến các trận đấu trở nên “hỗn loạn”.

Dù vậy, điểm chung của Anh và Argentina là sở hữu những nhân tố biết cách tỏa sáng đúng lúc để tạo ra sự khác biệt. Anh có Bellingham, Kane, Gordon… Argentina có Messi, Julian Alvarez, Enzo Fernandez hay cả những trung vệ như Romero, Lisandro Martinez.

Messi đang cùng với Mbappe là 2 cầu thủ ghi nhiều bàn nhất World Cup 2026 (8 bàn)

Chính vì những yếu tố khó lường như vậy, trận đấu Anh vs Argentina được dự báo lại là một màn rượt đuổi tỉ số căng thẳng. Nhưng đội tuyển Anh với sự dồi dào các phương án thay thế hơn sẽ nắm cơ hội chiến thắng cao hơn.

Tuy nhiên, Tam sư rất cần lưu tâm đến trường hợp Argentina muốn kéo trận đấu vào loạt đá luân lưu 11m. Bởi đội tuyển Argentina chính là đội có chiến thắng trên chấm 11m nhất lịch sử World Cup (6 lần), đồng thời tỉ lệ thắng của họ cũng lên tới 86%. Ở chiều ngược lại, Anh từng 4 lần đá luân lưu 11m và chỉ thắng được 1. Với thủ thành Emiliano Martinez, Argentina rất tự tin nếu phải bước vào loạt "đấu súng".

Dự đoán Anh vs Argentina

Siêu máy tính của trang Standard dự đoán: “Cả Anh và Argentina đều bước vào bán kết World Cup sau những trận đấu kịch tính, và câu hỏi đặt ra là đội nào đã xử lý tốt hơn những thăng trầm trong hành trình của mình. Với Argentina, những màn kịch chiến đã ảnh hưởng rõ ràng đến Messi.

Trận bán kết sẽ là một “cuộc chiến sinh tồn”, nơi đội tuyển Anh với chiều sâu đội hình tốt hơn sẽ thắng. Dự đoán: Anh 2-1 Argentina.

Trang Sports Mole dự đoán: Anh có Kane và Bellingham lợi hại, nhưng dường như Argentina đang có nhiều phương án để định đoạn trận đấu hơn. Dự đoán: Anh 1-2 Argentina.

Chuyên gia Hamilton của ESPN: Nếu các trường hợp chấn thương kịp trở lại và thi đấu một cách sung sức, Anh sẽ chiến thắng trước Argentina. Dự đoán: Anh 3-2 Argentina (hiệp phụ).

Thông tin trước trận đấu Anh vs Argentina

Phong độ tại World Cup 2026

Anh

Argentina

Chân sút hàng đầu

Anh: Jude Bellingham, Harry Kane - 6 bàn

Argentina: Messi - 8 bàn, Lautaro Martínez - 2 bàn

Thành tích đối đầu