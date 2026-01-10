AFC: “U23 Việt Nam đã giành chiến thắng đầy quả cảm”

“U23 Việt Nam đã phải chờ đến những phút cuối mới giành chiến thắng trước Kyrgyzstan theo cách đầy quả cảm với tỷ số 2-1 trong trận đấu thuộc bảng A giải U23 châu Á.

Chiến thắng này đồng nghĩa với việc đội tuyển U23 Việt Nam, á quân năm 2018, sẽ chắc suất vào tứ kết nếu Ả Rập Xê Út đánh bại Jordan trong trận đấu thứ hai của bảng diễn ra vào cuối ngày thứ Sáu” – AFC viết ngay sau khi thầy trò HLV Kim Sang-sik giành chiến thắng thứ hai tại giải U23 châu Á 2026.

Khi thuật lại những diễn biến trận đấu, AFC ấn tượng mạnh với cách mà U23 Việt Nam ghi bàn mở tỷ số, sau đó là “đòn kết liễu” ở thời điểm cuối trận.

AFC khen U23 Việt Nam đã giành một chiến thắng quả cảm.

“Đội tuyển Cộng hòa Kyrgyzstan đã nhập cuộc đầy quyết liệt ngay từ tiếng còi khai cuộc, liên tục gây sức ép lên hàng công của Việt Nam với hai pha tranh cãi đòi phạt đền đối với Kimi Merk và Beknaz Almazbekov, nhưng trọng tài Payam Heidari đã từ chối.

U23 Việt Nam đã vượt qua sự lo lắng ban đầu và bắt đầu áp đặt lối chơi của mình lên Cộng hòa Kyrgyzstan, đỉnh điểm là bàn thắng mở tỷ số ở phút 19 khi Khuất Văn Khang thực hiện thành công quả phạt đền sau khi Bakytbek Mirzalim Uluu bị phạt vì phạm lỗi thô bạo với Nguyễn Lê Phát…

Giai đoạn đầu hiệp hai diễn ra căng thẳng hơn và cả hai đội đều không thể hiện được ưu thế, huấn luyện viên Edmar Lacerda và Kim Sang-sik đã tìm kiếm sự tăng viện từ băng ghế dự bị ngay sau phút thứ 60.

Lacerda tung Erbol Abduzhaparov và Nurbol Baktybekov vào sân, trong khi HLV Kim thực hiện ba sự thay đổi người, với Nguyễn Đình Bắc, Quốc Cường và Lê Văn Thuận làm mới hàng công.

Những sự thay đổi đã mang lại hiệu quả cho Việt Nam ở phút 87 khi cú đánh đầu hiểm hóc của Vân Thuận chạm vào người Khristiian Brauzman không may mắn rồi đi vào lưới, ấn định chiến thắng thứ hai liên tiếp cho đội bóng Đông Nam Á”.

Hiện tại, U23 Việt Nam vẫn tạm đứng đầu bảng A với 6 điểm, xếp trên Ả Rập Xê Út. Chỉ cần đội chủ nhà thắng Jordan ở lượt trận thứ hai, thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ chắc chắn tiến vào tứ kết. Khi đó, trận lượt cuối giữa Ả Rập Xê Út gặp U23 Việt Nam sẽ mang tính chất phân định ngôi nhất bảng.