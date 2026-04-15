AFC thông báo bất ngờ về Asian Cup, đội tuyển Việt Nam chắc chắn không gặp Thái Lan và Trung Quốc

KDH

AFC vừa có thông báo mới về Asian Cup 2027.

LĐBĐ châu Á (AFC) vừa bất ngờ thay đổi kế hoạch Asian Cup 2027. Theo thông báo mới nhất, lễ bốc thăm vòng bảng sẽ được tổ chức vào ngày 9/5 tới tại Riyadh, Saudi Arabia. Trước đó, AFC từng phải hoãn lễ bốc thăm vốn được dự tính diễn ra vào ngày 11/4.

Nguyên nhân của việc hoãn bốc thăm liên quan đến trận đấu quyết định tấm vé đi tiếp giữa Lebanon và Yemen. Trận đấu này không thể diễn ra vào ngày 31/3 như lịch trình ban đầu do tình hình tại Trung Đông và phải chuyển sang tháng 6/2026. AFC muốn đợi đến khi xác định đủ 24/24 đội tham dự Asian Cup 2027 mới tổ chức bốc thăm (hiện đã xác định được 23 đội).

Đội tuyển Việt Nam giành vé dự Asian Cup 2027 sau thành tích toàn thắng tại vòng loại

Tuy nhiên, cơ quan cao nhất của bóng đá châu Á cuối cùng đã chốt lịch bốc thăm vào ngày 9/5. Việc phân nhóm hạt giống cũng đã được xác định xong, bởi cho dù là Lebanon hay Yemen giành vé thì đều không làm xáo trộn các nhóm.

Với cách phân nhóm dựa trên thứ hạng FIFA, đội tuyển Việt Nam (hạng 99 thế giới) chắc chắn nằm ở nhóm 3 cùng các đội Bahrain, Thái Lan, Trung Quốc, Palestine, Tajikistan. Về lý thuyết, việc tránh được những đối thủ này sẽ làm tăng cơ hội cạnh tranh tấm vé đi tiếp của đoàn quân áo đỏ.

Đội tuyển Việt Nam đã tham dự 3 kỳ Asian Cup và từng 2 lần lọt vào vòng tứ kết (các năm 2007 và 2019). Ở giải đấu gần nhất (năm 2023), "Những chiến binh Sao Vàng" dừng bước ngay sau vòng bảng. Asian Cup 2027 dự kiến diễn ra từ 7/1 đến 5/2 tại Saudi Arabia.

Các nhóm hạt giống Asian Cup 2027

Nhóm 1: Saudi Arabia (chủ nhà), Nhật Bản, Iran, Hàn Quốc, Australia, Uzbekistan

Nhóm 2: Qatar, Iraq, Jordan, UAE, Oman, Syria

Nhóm 3: Bahrain, Thái Lan, Trung Quốc, Palestine, Việt Nam, Tajikistan

Nhóm 4: Kyrgyzstan, Lebanon hoặc Yemen, Triều Tiên, Indonesia, Kuwait, Singapore

Thể thức bốc thăm và vòng bảng

24 đội được bốc thăm vào 6 bảng đấu, mỗi bảng có 4 đội từ 4 nhóm hạt giống khác nhau. 2 đội nhất nhì mỗi bảng và 4 đội xếp thứ ba có thành tích xuất sắc nhất vào vòng 1/8.

Xuân Son - Hoàng Hên vừa "gieo sầu" cho Malaysia, HLV Kim Sang-sik lại đón thêm chân sút nhập tịch?
