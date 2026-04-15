AFC thông báo bất ngờ về Asian Cup, đội tuyển Việt Nam chắc chắn không gặp Thái Lan và Trung Quốc

LĐBĐ châu Á (AFC) vừa bất ngờ thay đổi kế hoạch Asian Cup 2027. Theo thông báo mới nhất, lễ bốc thăm vòng bảng sẽ được tổ chức vào ngày 9/5 tới tại Riyadh, Saudi Arabia. Trước đó, AFC từng phải hoãn lễ bốc thăm vốn được dự tính diễn ra vào ngày 11/4.

Nguyên nhân của việc hoãn bốc thăm liên quan đến trận đấu quyết định tấm vé đi tiếp giữa Lebanon và Yemen. Trận đấu này không thể diễn ra vào ngày 31/3 như lịch trình ban đầu do tình hình tại Trung Đông và phải chuyển sang tháng 6/2026. AFC muốn đợi đến khi xác định đủ 24/24 đội tham dự Asian Cup 2027 mới tổ chức bốc thăm (hiện đã xác định được 23 đội).

Tuy nhiên, cơ quan cao nhất của bóng đá châu Á cuối cùng đã chốt lịch bốc thăm vào ngày 9/5. Việc phân nhóm hạt giống cũng đã được xác định xong, bởi cho dù là Lebanon hay Yemen giành vé thì đều không làm xáo trộn các nhóm.

Với cách phân nhóm dựa trên thứ hạng FIFA, đội tuyển Việt Nam (hạng 99 thế giới) chắc chắn nằm ở nhóm 3 cùng các đội Bahrain, Thái Lan, Trung Quốc, Palestine, Tajikistan. Về lý thuyết, việc tránh được những đối thủ này sẽ làm tăng cơ hội cạnh tranh tấm vé đi tiếp của đoàn quân áo đỏ.

Đội tuyển Việt Nam đã tham dự 3 kỳ Asian Cup và từng 2 lần lọt vào vòng tứ kết (các năm 2007 và 2019). Ở giải đấu gần nhất (năm 2023), "Những chiến binh Sao Vàng" dừng bước ngay sau vòng bảng. Asian Cup 2027 dự kiến diễn ra từ 7/1 đến 5/2 tại Saudi Arabia.