Xuân Son - Hoàng Hên vừa "gieo sầu" cho Malaysia, HLV Kim Sang-sik lại đón thêm chân sút nhập tịch?

Tiền đạo người Brazil Geovane Magno đang tiến hành những thủ tục để nhập quốc tịch Việt Nam. Quá trình nhập tịch diễn ra khá thuận lợi và dự kiến chân sút 32 tuổi sẽ sớm được trao quốc tịch. Một số đồng đội của Geovane Magno tại CLB Ninh Bình đã hài hước gọi anh là "Lộc" - một cái tên bằng tiếng Việt.

Trưởng thành trong môi trường bóng đá Brazil, Geovane Magno sang V.League từ năm 2019 dưới màu áo Sài Gòn FC. Tính đến nay, anh đã trải qua 6 CLB khác nhau tại hạng đấu cao nhất Việt Nam. Chân sút 32 tuổi duy trì phong độ làm bàn ổn định qua các mùa giải. Đồng thời nhờ việc có thể thi đấu như một tiền vệ tấn công, Geovane Magno cũng sở hữu khả năng kiến tạo ấn tượng.

Geovane Magno trong màu áo CLB Ninh Bình

Mùa giải 2025/26, Geovane Magno đã ghi được 8 bàn thắng và có 3 đường kiến tạo cho CLB Ninh Bình sau 18 lần ra sân trên mọi đấu trường. Phong độ của anh góp phần giúp đội bóng cố đô dù mới lên hạng nhưng đã liên tục duy trì được vị trí trong top 3 V.League. Ngoài ra, CLB Ninh Bình cũng đã lọt vào tới vòng bán kết Cúp Quốc gia và sẽ chạm trán CLB Thể Công Viettel.

Do đã có tới gần 7 năm liên tục sinh sống và chơi bóng tại Việt Nam, theo quy định FIFA Geovane Magno hoàn toàn đủ điều kiện khoác áo đội tuyển Việt Nam nếu như được trao quốc tịch.

Tuy nhiên, Geovane Magno sẽ cần thuyết phục được HLV Kim Sang-sik. Nhà cầm quân người Hàn Quốc được trao quyền lựa chọn nhân sự cho ĐTQG. Ngoài yếu tố chuyên môn hay mục tiêu thành tích, ông Kim còn hướng tới sự cân bằng để thúc đẩy nâng cao nội lực bóng đá Việt Nam.

Các chân sút nhập tịch thời gian gần đây đang góp phần tăng cường sức mạnh cho tuyển Việt Nam. Ở trận thắng Malaysia 3-1 vừa qua, Nguyễn Xuân Son lập cú đúp trong khi Đỗ Hoàng Hên có 1 pha kiến tạo thành bàn.

Trong năm 2026, đội tuyển Việt Nam rất cần những nhân tố mới nhằm làm dày thêm đội hình. Bởi trong giai đoạn từ tháng 7 đến tháng 10, đoàn quân sẽ liên tục thi đấu 2 giải đấu quan trọng là AFF Cup 2026 và FIFA ASEAN Cup 2026.