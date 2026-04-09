AFC ra quyết định quan trọng giúp ĐT Việt Nam tăng cơ hội dự World Cup, Indonesia gặp bất lợi?

Theo lịch cũ của AFC, giải U17 châu Á 2026 sẽ được tổ chức tại Saudi Arabia từ ngày 5-22/5. Do chỉ còn vài tuần nữa là giải đấu khai mạc, nên hầu hết tất cả các đội tham dự, bao gồm cả U17 Việt Nam, đều đang có sự chuẩn bị kỹ lưỡng nhất.

Đáng lưu ý, vào tối 8/4, một số phương tiện truyền thông tại Trung Quốc đưa tin rằng giải U17 châu Á 2026 rất có thể sẽ được chuyển từ Saudi Arabia sang Trung Quốc làm quốc gia đăng cai. Điều này bắt nguồn từ tình hình căng thẳng ở khu vực Trung Đông.

Trang Sohu khẳng định rằng LĐBĐ châu Á (AFC) đã dự định để Trung Quốc đăng cai và thành phố Vũ Hán chính là địa điểm phù hợp bậc nhất. Điều mà các đội chờ đợi lúc này chỉ là sự phê duyệt và thông báo chính thức từ phía AFC.

Giải U17 châu Á 2026 có ý nghĩa rất quan trọng với các đội tham dự trong đó có U17 Việt Nam. Chỉ cần vào tứ kết, các đội sẽ chính thức sở hữu tấm vé dự U17 World Cup 2026.

Trong trường hợp giải đấu được chuyển từ Saudi Arabia sang Trung Quốc, một số đội ở Đông Nam Á như Việt Nam hay Thái Lan sẽ phần nào hưởng lợi, tăng thêm cơ hội dự World Cup. Ngược lại, Indonesia sẽ là đội chịu thiệt thòi.

Lý do là bởi U17 Việt Nam được xếp ở bảng C cùng Hàn Quốc, Yemen và UAE. Trên lý thuyết, Hàn Quốc sở hữu trình độ tương đối vượt trội, được dự đoán sẽ chiếm một suất vào tứ kết. Trong khi đó, suất còn lại sẽ là sự cạnh tranh quyết liệt giữa U17 Việt Nam, Yemen và UAE.

Trong số 3 đội này, Yemen và UAE đều nằm ở khu vực Tây Á. Nếu giải đấu tổ chức tại Saudi Arabia, họ sẽ có lợi thế về việc di chuyển và thích nghi với thời tiết, đỡ mất sức trong khi U17 Việt Nam sẽ phải di chuyển xa hơn, nguy cơ hao tổn thể lực cũng lớn hơn. Song nếu giải đấu được chuyển sang Trung Quốc, U17 Việt Nam sẽ có lợi thế nhất định so với 2 đối thủ Yemen và UAE.

Trong khi đó, U17 Thái Lan nằm ở bảng A cùng Saudi Arabia, Tajikistan và Myanmar. Nếu giải đấu tổ chức ở Saudi Arabia, Thái Lan sẽ phải cạnh tranh với đội chủ nhà. Nhưng nếu giải đấu được chuyển sang Trung Quốc, Thái Lan cũng sẽ giảm bớt khó khăn và họ cũng đỡ quãng đường di chuyển giống U17 Việt Nam.

Ngược lại, với Indonesia, họ nằm bảng B cùng Nhật Bản, Trung Quốc và Qatar. Tại bảng này, Nhật Bản có trình độ vượt trội so với 3 đội còn lại, gần như chắc chắn sẽ tiến vào tứ kết. Nếu giải đấu chuyển sang Trung Quốc, Indonesia sẽ phải đối đầu đội chủ nhà, và tất nhiên họ sẽ gặp thêm khó khăn trong việc cạnh tranh vé vào tứ kết, đồng nghĩa với suất dự World Cup.