AFC ra án phạt mới cho LĐBĐ Malaysia

Theo những thông tin mới nhất, FAM đã bị AFC phạt 1.250 USD (4.900 RM) vì nộp đơn xin phép tổ chức trận đấu giao hữu quốc tế cấp độ 2 muộn.

Quyết định này được Ủy ban kỷ luật AFC đưa ra thông qua một thông báo chính thức ngày hôm qua, liên quan đến trận đấu giao hữu giữa Negeri Sembilan FC (NSFC) và Timor Leste diễn ra vào ngày 9 tháng 11 năm ngoái.

Trận đấu này trở thành trận giao hữu khởi động cho Timor Leste trước khi đối đầu với Tajikistan tại vòng loại Asian Cup 2027.

AFC vừa thông báo án phạt mới cho LĐBĐ Malaysia.

Đây là trường hợp thứ tư liên quan đến cùng một hành vi vi phạm do FAM gây ra, dẫn đến việc cơ quan quản lý bóng đá quốc gia này bị AFC phạt tiền.

FAM không phải là liên đoàn bóng đá quốc gia duy nhất bị xử lý vì vi phạm quy định nộp đơn xin phê duyệt trận đấu quốc tế cấp độ 2 muộn.

Ngoài ra, Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI), Liên đoàn bóng đá Ả Rập Xê Út (SAFF), Liên đoàn bóng đá Uzbekistan (UFA) và Liên đoàn bóng đá Hàn Quốc (KFA) cũng bị phạt vì lý do tương tự.

Trong trận đấu đó, NSFC, dưới sự dẫn dắt của HLV Nidzam Jamil, đã đánh bại Timor Leste với tỷ số 2-1, với hai bàn thắng được ghi bởi tiền đạo ĐTQG Malaysia, Luqman Hakim Shamsudin.

Trong khi đó, vấn đề đang thu hút sự quan tâm lớn nhất từ làng bóng đá Malaysia chính là thông báo từ Toà án Trọng tài Thể thao (CAS) sau đơn kháng cáo của FAM về vụ 7 cầu thủ nhập tịch trái phép. CAS đã tổ chức phiên điều trần trong ngày hôm qua nhưng sẽ lùi thời hạn công bố phán quyết dự kiến vào tuần sau.

Sau khi CAS ra thông báo chính thức, AFC và có thể cả FIFA sẽ có căn cứ để ra thông báo về khả năng xử phạt tuyển Malaysia ở vòng loại Asian Cup 2027, nơi “Hổ Mã Lai” đang nắm lợi thế về điểm số khi cạnh tranh với tuyển Việt Nam.