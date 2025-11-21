AFC ra án phạt mới cho bóng đá Malaysia

Theo trang Bharian, hình phạt được Ủy ban kỷ luật và đạo đức AFC quyết định sau khi phía FAM và 2 CLB đã vi phạm các quy tắc trong các trận đấu thuộc vòng loại Asian Cup 2027, Asian Champions League Elite (ACLE) và Asian Champions League 2 (ACL2).

FAM đã bị phạt 1.875 đô la Mỹ (7.788 RM) vì vi phạm Điều 2.2 của quy định điều hành thi đấu AFC trong trận đấu vòng loại Asian Cup 2027 với Lào tại Sân vận động quốc gia Bukit Jalil vào ngày 14/10.

"Đại diện của bị đơn đã gây ra sự chậm trễ trong việc bắt đầu hiệp 2 của trận đấu trong hai phút 30 giây.

Khoản tiền phạt phải được thanh toán trong vòng 30 ngày kể từ ngày thông báo quyết định này theo Điều 11.3 của Quy tắc kỷ luật và đạo đức AFC", theo quyết định được Ủy ban kỷ luật và đạo đức AFC đưa ra ngày 20/11.

AFC vừa thông báo án phạt cho bóng đá Malaysia.

Trong khi đó, CLB Johor Darul Ta'zim (JDT), nhà vô địch Super League 11 lần liên tiếp, đã bị phạt 5.000 đô la Mỹ (20.783 RM) sau khi không cung cấp 'Sân vận động sạch sẽ' tại sân tập chính thức cho trận đấu ACLE với câu lạc bộ Nhật Bản, FC Machida Zelvia, vào ngày 30/9.

Đội bóng còn lại, Selangor FC đã bị phạt 1.250 đô la Mỹ (5.195 RM) khi đại diện của đội bóng gây ra sự chậm trễ một phút 20 giây trong hiệp đấu thứ hai của trận đấu ACL2 với Persib Bandung vào ngày 23 tháng 10.

JDT và Selangor cũng phải thanh toán khoản tiền phạt trong vòng 30 ngày kể từ ngày ra quyết định.

Cách đây không lâu, đại diện của AFC đã đề cập tới nguy cơ bóng đá Malaysia bị phạt nếu quá trình kháng cáo lên CAS liên quan tới nhóm 7 cầu thủ nhập tịch, không đạt kết quả. AFC sẽ chỉ hành động sau khi Toà án Trọng tài Thể thao ra kết luận chính thức.

Trong trường hợp bị xử thua tại CAS, bóng đá Malaysia chắc chắn sẽ bị xử phạt từ AFC bao gồm cả việc dễ bị xử thua trận gặp Việt Nam tại lượt đi bảng F vòng loại Asian Cup 2027.