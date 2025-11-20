AFC lên tiếng, ĐT Malaysia đứng trước nguy cơ bị phạt cực nặng

Cụ thể, Tổng thư ký AFC Datuk Seri Windsor Paul John vừa gửi thông điệp đặc biệt tới ngành bóng đá Malaysia. Vị quan chức này đã nhắc nhở rằng chính phủ không được can thiệp vào công việc của Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM), đồng thời cảnh báo rằng bất kỳ sai lầm nào cũng có thể dẫn đến lệnh trừng phạt nặng của FIFA.

Theo New Straits Times, mối quan hệ giữa FAM và FIFA đã thu hút sự chú ý sau nhiều cảnh báo về rủi ro liên quan đến sự can thiệp của chính phủ, đặc biệt là sau vụ bê bối làm giả giấy tờ liên quan đến bảy cầu thủ nhập tịch ở ĐTQG.

Theo tổng thư ký AFC Paul John, Bộ Thanh niên và Thể thao Malaysia (KBS) phải thận trọng và tránh vượt qua ranh giới có thể bị coi là can thiệp chính trị. Ông Paul John nhấn mạnh rằng mặc dù FAM đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng sau phán quyết của FIFA, chính phủ không thể ban hành chỉ thị hoặc gây sức ép buộc bất kỳ quan chức FAM nào từ chức, vì ban lãnh đạo của hiệp hội được các thành viên bổ nhiệm tại đại hội.

"Mặc dù FAM đang trong cơn khủng hoảng, bộ hoặc bộ trưởng không thể chỉ đạo các quan chức FAM từ chức. Họ không thể, vì họ được bầu bởi các chi nhánh thành viên", ông nói.

Tổng thư ký AFC cho rằng chính phủ thực sự là một trong những bên liên quan chính trong bóng đá Malaysia, nhưng vai trò của chính phủ là hỗ trợ phát triển, chứ không phải quản lý hay ra lệnh cho việc điều hành liên đoàn. Ông nói thêm rằng tất cả các tuyên bố chính thức phải được đưa ra một cách thận trọng, vì việc hiểu sai cũng có thể bị coi là can thiệp.

"Khi đưa ra tuyên bố, bạn phải cẩn thận để không vi phạm tính độc lập của FAM", ông nói.

Ông Paul John cũng nhắc lại rằng chính phủ không được ban hành chỉ thị, tác động đến quyết định hoặc can thiệp vào các quy trình hành chính nội bộ của FAM.

"Họ không thể can thiệp, không thể đưa ra bất kỳ chỉ dẫn nào, không thể gây ảnh hưởng", ông nói và cho biết thêm rằng tính toàn vẹn của liên đoàn phải được tôn trọng theo quy định của FIFA.

Tổng thư ký AFC Datuk Seri Windsor Paul John một lần nữa lên tiếng về bóng đá Malaysia.

Khi được hỏi về những trường hợp gần đây liên quan đến sự can thiệp của chính phủ dẫn đến việc đình chỉ, Tổng thư ký của AFC đã chỉ ra một ví dụ từ khu vực này.

"Gần đây là Brunei. Đã có sự can thiệp của bên thứ ba vào quá trình bầu cử... FIFA và AFC đã thành lập một ủy ban để can thiệp", ông nói, ám chỉ đến một sự cố xảy ra trong vòng hai tháng qua.

Ông Paul John cũng giải thích rằng sự tham gia của bên thứ ba vào các cuộc bầu cử lãnh đạo ảnh hưởng trực tiếp đến cơ chế quản lý bóng đá của một quốc gia và buộc FIFA và AFC phải thực hiện các biện pháp quyết liệt để khôi phục cơ cấu hành chính.

Những phát biểu mới nhất từ Tổng thư ký AFC chính là những lời cảnh báo rất sâu sắc với bóng đá Malaysia. Nếu vi phạm các quy tắc được vị quan chức này nhắc tới, ĐTQG Malaysia rất có thể sẽ phải chịu những án phạt rất nặng, bao gồm việc bị cấm tham dự các giải đấu quốc tế nằm trong hệ thống của FIFA hay AFC.