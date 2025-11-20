Luật sư báo tin vui cho tuyển Việt Nam, tuyển Malaysia thêm hoang mang lo sợ

FIFA vừa công bố tài liệu dài 64 trang, bác bỏ đơn kháng cáo của LĐBĐ Malaysia (FAM) đồng thời củng cố thêm cơ sở để buộc tội FAM làm giả tài liệu liên quan tới 7 cầu thủ nhập tịch vào ĐTQG.

Theo luật sư thương mại và thể thao Nik Erman Nik Roseli, việc FIFA công bố bản tài liệu nói trên, càng làm hẹp đi cơ hội để FAM kháng cáo lên Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS). Theo luật sư này, những cơ sở mà FIFA đưa ra là rất chắc chắn, trong khi những lập luận từ phía FAM lại khá yếu.

"Nếu chúng ta xem xét các lý do mà FAM đưa ra trong 'Quyết định có động cơ', lập luận này được coi là khá yếu vì chỉ tập trung vào việc không có ý định xấu, FAM không được hưởng lợi và đơn kháng cáo nhằm mục đích giảm án.

Mặc dù FAM đã nhiều lần tuyên bố trên mạng xã hội và các phương tiện truyền thông rằng họ muốn đấu tranh cho vụ việc này cho đến khi nó được đưa lên CAS, tôi vẫn ngạc nhiên vì FAM đã thừa nhận chứ không phủ nhận rằng các tài liệu đã bị làm giả ở cả hai giai đoạn của phiên điều trần của FIFA” – luật sư Nik Erman Nik Roseli nói với truyền thông.

Theo luật sư Nik Erman Nik Roseli, FAM có quá ít cơ hội để kháng cáo lên CAS.

Theo luật sư Nik Erman Nik Roseli, việc công bố tài liệu 64 trang cho thấy rõ rằng FIFA đã xem xét mọi khía cạnh của vụ việc một cách chi tiết nhất, đồng thời FIFA cũng cân nhắc rất kỹ trước khi bác bỏ đơn kháng cáo của FAM. Do đó, FAM gần như không có cơ hội giành chiến thắng khi kháng cáo lên CAS.

Theo dự đoán từ truyền thông, phải vài tháng nữa, CAS mới đưa ra quyết định cuối cùng liên quan tới FAM. Nếu nỗ lực kháng cáo bất thành, bóng đá Malaysia sẽ đối diện với án phạt tiếp theo từ phía LĐBĐ châu Á (AFC). Trong trường hợp đó, khả năng rất cao tuyển Malaysia sẽ bị xử thua 2 trận gặp Nepal và Việt Nam ở lượt đi vòng loại Asian Cup 2027.

Chính vì thế, những phân tích mới nhất từ luật sư người Malaysia có thể giúp tuyển Việt Nam thêm cơ sở để nghĩ tới kịch bản lật ngược tình thế, đồng thời cũng khiến “Hổ Mã Lai” thêm phần hoang mang lo sợ trước ngày nhận phát quyết cuối cùng từ CAS.