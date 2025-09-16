AFC gật đầu, đội tuyển Malaysia có thêm lợi thế trong cuộc đua Asian Cup

Theo lịch, đội tuyển Malaysia sẽ gặp Nepal trên sân khách trong khuôn khổ vòng loại Asian Cup 2027 vào tháng 11 tới. LĐBĐ Malaysia đề nghị AFC thay đổi địa điểm thi đấu do SVĐ tại Nepal chưa đáp ứng được các yêu cầu.

Đề nghị được chấp thuận, và địa điểm tổ chức trận đấu được chuyển từ sân Dasharath (Kathmandu, Nepal) sang sân Bukit Jalil (Kuala Lumpur, Malaysia). Như vậy, đội tuyển Malaysia sẽ được thi đấu trên sân nhà khi tái ngộ Nepal.

SVĐ Bukit Jalil với gần 90.000 chỗ ngồi được mệnh danh là "thánh địa" của đội tuyển Malaysia.

Đây có thể coi là một lợi thế không nhỏ dành cho tuyển Malaysia. Bởi trong khuôn khổ vòng loại Asian Cup 2027, đội bóng áo vàng đang toàn thắng trên sân nhà, trong đó có trận thắng 4-0 trước tuyển Việt Nam tại “thánh địa” Bukit Jalil.

Trước đó, tuyển Việt Nam cũng nhận lợi thế tương tự tuyển Malaysia. Trận đấu ban đầu dự kiến diễn ra ở Nepal được chuyển sang sân Thống Nhất (TP.HCM). Thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ chơi cả 2 trận gặp Nepal vào tháng 10 tới trên sân nhà (1 trận sân Gò Đậu, 1 trận sân Thống Nhất).

Cuộc đua tại bảng F vòng loại Asian Cup 2027 đang chứng kiến lợi thế thuộc về tuyển Malaysia. Đội bóng áo vàng sở hữu thành tích toàn thắng và đứng đầu bảng với 6 điểm. Tuyển Việt Nam tạm xếp nhì bảng với 3 điểm kém hơn.