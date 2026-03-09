AFC chốt thời điểm công bố phán quyết, tuyển Malaysia thoát án phạt nặng?

Vào ngày 5/3 vừa qua, Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) đã chính thức bác đơn kháng cáo của LĐBĐ Malaysia. Án phạt mà FIFA đã công bố trước đó về cơ bản được giữ nguyên, 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia bao gồm Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel tiếp tục thi hành án treo giò 1 năm. Điều khoản giảm nhẹ duy nhất mà FIFA đồng ý là nhóm cầu thủ này được phép tập luyện với CLB trong thời gian treo giò.

Sau thông báo từ CAS, LĐBĐ châu Á (AFC) cũng bước vào quá trình xử lý vụ việc của đội tuyển Malaysia. Phương án xử phạt đội tuyển Malaysia được truyền thông quốc tế nhận định là: xử thua 0-3 ở 2 trận gặp Việt Nam và Nepal thuộc khuôn khổ vòng loại Asian Cup 2027. Ngoài ra, một phương án khác là gạch tên tuyển Malaysia khỏi vòng loại đồng thời hủy luôn trận đấu Việt Nam vs Malaysia dự kiến diễn ra ngày 31/3 tới.

Cả 7 cầu thủ nhập tịch trái phép của đội tuyển Malaysia đều đã ra sân trong chiến thắng 4-0 trước tuyển Việt Nam hồi tháng 6/2025

Tuy nhiên, theo chia sẻ mới nhất từ Tổng Thư ký AFC Windsor Paul John, nhiều khả năng tuyển Malaysia sẽ không bị gạch tên ngay lập tức khỏi vòng loại Asian Cup 2027:

"Các trận đấu phải tiếp tục diễn ra. Đây là những trận đấu mang tính hợp đồng và thương mại, không nên bị hủy trừ khi quốc gia đó yêu cầu. Cả Việt Nam và Malaysia đều có các nghĩa vụ thương mại cần thực hiện. Các trận đấu cũng rất quan trọng đối với bảng xếp hạng. Hủy bỏ không bao giờ là một từ tốt trong bóng đá".

Ông Windsor Paul John cũng cho biết thời gian dự kiến để AFC đưa ra quyết định cuối cùng: "Để thông tin tới công chúng, ủy ban sẽ họp để đưa ra quyết định cuối cùng sau khi nhận được phản hồi chính thức từ LĐBĐ Malaysia. Chúng tôi đã xác định các điều khoản trong quy định đã bị vi phạm và đã yêu cầu họ cung cấp phản hồi.

Ủy ban Kỷ luật và Đạo đức AFC đã mở hồ sơ vụ việc và sẵn sàng đưa ra quyết định. Chúng tôi dự kiến sẽ có kết quả trong vòng 7 đến 10 ngày. Quy trình buộc tội ban đầu đang được tiến hành. Chúng tôi phải cho FAM thời gian để phản hồi, sau đó ủy ban sẽ họp và đưa ra quyết định dựa trên phản hồi đó cùng với các bằng chứng do FIFA cung cấp".