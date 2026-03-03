AFC chốt lịch trình Asian Cup, không còn thời gian cho tuyển Malaysia?

Trong thông báo mới nhất, AFC ấn định 11/4 là ngày diễn ra lễ bốc thăm vòng bảng Asian Cup 2027. Trước đó, các trận đấu cuối cùng của vòng loại giải đấu sẽ thi đấu trong ngày 31/3.

Danh sách 16 đội tham dự Asian Cup 2027 phải được hoàn tất trước ngày bốc thăm. Chính vì thế, quyết định cuối cùng về các trận đấu sử dụng cầu thủ nhập tịch trái phép của đội tuyển Malaysia cũng phải được AFC đưa ra trước ngày 11/4. Như vậy, nỗ lực kháng cáo lên Tòa án Trọng tài Quốc tế (CAS) của LĐBĐ Malaysia nhiều khả năng cũng sẽ sớm kết thúc.

HLV Kim Sang-sik cùng đội tuyển Việt Nam cũng đang hồi hộp chờ đợi phán quyết từ AFC.

Cũng trong thông báo, AFC chốt thời gian diễn ra Asian Cup 2027 là từ ngày 7/1 đến 5/2/2027. Tổng cộng 8 SVĐ thuộc 3 thành phố Riyadh, Jeddah và Al Khobar của Saudi Arabia được lựa chọn để tổ chức các trận đấu.

Chủ nhà Saudi Arabia tuyên bố sẽ cung cấp cơ sở vật chất ở mức độ tốt nhất. Mỗi đội tuyển tham dự Asian Cup dự kiến được bố trí nơi ở cùng sân tập riêng phù hợp với lịch thi đấu.

Đội tuyển Việt Nam sẽ gặp Malaysia ở lượt trận cuối cùng vòng loại vào ngày 31/3 tới. Trong trường hợp tuyển Malaysia bị xử thua 2 trận lượt đi gặp Nepal và Việt Nam (đều diễn ra trong năm 2025), thầy trò HLV Kim Sang-sik có thể giành vé mà chưa cần thi đấu lượt cuối.