AFC báo hung tin cho ĐT Malaysia, ĐT Việt Nam dễ đoạt vé dự Asian Cup

Theo đó, Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) vừa cập nhật thông tin về vụ việc 7 tuyển thủ Malaysia nhập tịch gian lận. AFC đã chính thức xác nhận nhóm cầu thủ này chỉ được trở lại chơi bóng cho CLB nhưng vẫn bị cấm thi đấu ở ĐTQG.

Hiện tại, vụ việc liên quan đến án phạt từ FIFA với Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) và 7 cầu thủ gồm Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel đã bước vào giai đoạn cuối. FAM đang đưa vụ việc lên Tòa án Trọng tài Thể thao thế giới (CAS) và sau ngày 26/2, CAS sẽ đưa ra phán quyết chính thức về vụ việc này.

Trong lúc chờ phán quyết, CAS đã tạm đình chỉ án treo giò của Gabriel Palmero, Facundo Garces, Rodrigo Holgado, Imanol Machuca, Joao Figueiredo, Jon Irazabal và Hector Hevel. Tất cả đều được trở lại thi đấu cho câu lạc bộ.

Tuy nhiên, Tổng thư ký AFC, Seri Windsor John Paul đã khẳng định rằng 7 cầu thủ chỉ có thể chơi ở CLB chứ chưa thể thi đấu cho ĐTQG: “Cho đến nay, họ chỉ có thể thi đấu cho câu lạc bộ. Chúng tôi đã trao đổi với FIFA để có được đầy đủ chi tiết. Và FIFA đã trả lời rằng 7 cầu thủ này không thể thi đấu cho đội tuyển quốc gia. AFC cũng đang chờ thông tin chi tiết từ CAS (trước khi quyết định có trừng phạt Malaysia tại vòng loại Asian Cup 2027 hay không)”.

7 cầu thủ nhập tịch vẫn bị cấm thi đấu cho ĐTQG Malaysia.

Hiện cục diện bảng F vòng loại Asian Cup 2027 vẫn nghiêng về Malaysia với 15 điểm sau năm trận bất bại, còn tuyển Việt Nam bám sát phía sau với 12 điểm. Tuy nhiên, theo nhiều phương tiện truyền thông ở châu lục, Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) hoặc Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) nhiều khả năng sẽ ra phán quyết hủy kết quả các trận Malaysia từng sử dụng cầu thủ không đủ điều kiện và xử thua 0-3, trong đó có chiến thắng trước tuyển Việt Nam và Nepal.

Nếu bị xử thua, tuyển Malaysia chắc chắn sẽ không thể cạnh tranh vé dự VCK Asian Cup 2027 với tuyển Việt Nam.

Thậm chí ngay cả trong trường hợp không bị xử thua, tuyển Malaysia cũng sẽ chịu ảnh hưởng cực kỳ nghiêm trọng khi nhóm cầu thủ nhập tịch trái phép bị cấm thi đấu. Khi đó, cơ hội lội ngược dòng ở trận quyết định cũng sẽ mở ra với thầy trò HLV Kim Sang-sik.