ADMICRO (VCCorp) và Chicilon Media ký kết hợp tác chiến lược, thúc đẩy trải nghiệm truyền thông tích hợp hiện đại và hiệu quả

Trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng tiếp nhận thông tin thông qua nhiều điểm chạm khác nhau trong đời sống hàng ngày, thay vì tách biệt giữa môi trường số và không gian thực, các thương hiệu đang đối mặt với yêu cầu mở rộng độ phủ tiếp cận, đồng thời đảm bảo tính nhất quán, khả năng đo lường hiệu quả và tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ trên toàn bộ hành trình truyền thông. Việc tích hợp digital media với các điểm chạm trong không gian đô thị như tòa nhà, siêu thị, văn phòng - nơi người tiêu dùng sinh hoạt và mua sắm thường xuyên, được xem là một trong những hướng đi hiệu quả và bền vững cho Doanh nghiệp.

Bà Phan Đặng Trà My, Phó Tổng Giám đốc VCCorp, Giám đốc Điều hành ADMICRO và ông Lê Viết Hải Sơn, Tổng Giám đốc Chicilon Media, ký biên bản ghi nhớ tại sự kiện.

Giải pháp tích hợp giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu quả và tiêu chuẩn dịch vụ

Thông qua hợp tác này, ADMICRO phát huy thế mạnh nền tảng Digital Media quy mô lớn, đồng thời kết nối và tích hợp với hệ sinh thái truyền thông trong nhà của Chicilon Media, qua đó mở rộng các giải pháp truyền thông tích hợp online - offline nhằm nâng cao trải nghiệm cho khách hàng.

Một trong những giá trị trọng tâm của mô hình hợp tác là khả năng đo lường hiệu quả truyền thông tổng thể. Trước đây, hiệu quả của các chiến dịch digital và các hoạt động truyền thông tại điểm chạm vật lý thường được đánh giá riêng rẽ. Với giải pháp tích hợp, dữ liệu từ online và các điểm chạm trong nhà được kết nối trong cùng một hệ thống, cho phép đánh giá hiệu quả xuyên suốt từ tiếp cận, tương tác đến hành vi tại điểm tiếp xúc thực tế.

Bên cạnh đó, việc tích hợp báo cáo giúp khách hàng doanh nghiệp có cái nhìn tổng thể về chiến dịch, giảm độ phức tạp trong quản lý và hỗ trợ quá trình ra quyết định dựa trên dữ liệu nhất quán. Việc này đồng thời góp phần tối ưu vận hành khi ngân sách được phân bổ hợp lý hơn giữa các kênh trong cùng một chiến lược truyền thông.

Người tiêu dùng trải nghiệm, tương tác với nội dung quảng cáo trên thang máy.﻿﻿ Ảnh: Chicilon Media

Chicilon Media – đối tác đồng kiến tạo và phát triển giải pháp truyền thông tích hợp

Trong mô hình hợp tác này, Chicilon Media là một trong những đối tác đầu tiên đồng hành cùng ADMICRO trong việc mở rộng các giải pháp truyền thông tích hợp vào không gian trong nhà, bao gồm hệ thống tòa nhà, văn phòng và siêu thị trên toàn quốc.

Theo thỏa thuận, ADMICRO (VCCorp) đảm nhiệm vai trò phát triển giải pháp, nền tảng công nghệ, nội dung và năng lực vận hành trên hệ sinh thái truyền thông số, trong khi Chicilon Media cung cấp giải pháp quảng cáo hiệu quả thông qua hệ thống màn hình quảng cáo Kỹ thuật số đa điểm chạm tại các không gian sinh hoạt đô thị có tần suất tiếp xúc cao. Sự kết hợp này cho phép thương hiệu triển khai các chiến dịch truyền thông xuyên suốt từ online đến offline, không chỉ hiển thị thông điệp mà còn kích hoạt tương tác, thúc đẩy hành vi và đo lường hiệu quả tại điểm chạm thực tế

Chia sẻ tại lễ ký kết, bà Phan Đặng Trà My – Phó Tổng Giám đốc VCCorp, Giám đốc Điều hành ADMICRO cho biết:

“Mục tiêu của ADMICRO khi mở rộng hợp tác với các đối tác như Chicilon Media là nâng cao tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ truyền thông cho khách hàng doanh nghiệp. Thông qua việc tích hợp digital media với các điểm chạm trong nhà, chúng tôi giúp doanh nghiệp triển khai chiến dịch nhất quán hơn, đo lường hiệu quả rõ ràng hơn và tối ưu vận hành trên toàn bộ hành trình truyền thông.”

Ông Lê Viết Hải Sơn - Tổng Giám đốc Chicilon Media nhấn mạnh:

“Chicilon Media đang chuyển mình từ một nền tảng hiển thị sang nền tảng truyền thông tương tác và hiệu quả. Chúng tôi tích hợp nhiều công nghệ hiện đại trên màn hình quảng cáo, cho phép doanh nghiệp triển khai đa dạng các giải pháp truyền thông như tương tác Dynamic NFC, quảng cáo theo vị trí và kích hoạt nội dung theo xu hướng. Những giải pháp này không chỉ nâng cao trải nghiệm của người dùng tại điểm chạm, mà còn góp phần tái định hình cách thức triển khai quảng cáo OOH, chuyển từ hiển thị đơn thuần sang tương tác và đo lường hiệu quả. Việc hợp tác với ADMICRO (VCCorp) giúp chúng tôi kết nối không gian trong nhà với hệ sinh thái digital mạnh mẽ, rút ngắn khoảng cách giữa nhận biết và hành động của người tiêu dùng.”

Hướng tới hệ sinh thái truyền thông tích hợp và hiệu quả

Ở tầm nhìn dài hạn, ADMICRO và Chicilon Media cùng hướng tới việc xây dựng một hệ sinh thái truyền thông tích hợp, hiệu quả và tối ưu chi phí quản lý, vận hành. Hai bên kỳ vọng mô hình hợp tác này sẽ góp phần nâng cao tiêu chuẩn thị trường, hỗ trợ thương hiệu triển khai các chiến dịch truyền thông, tối ưu thời gian xử lý dữ liệu báo cáo, tối ưu chi phí và tạo ra giá trị dài hạn.