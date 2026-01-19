ADMICRO và Goldsun Media ký kết hợp tác chiến lược, mở rộng giải pháp truyền thông tích hợp Digital – OOH cho khách hàng doanh nghiệp

Trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng dịch chuyển linh hoạt giữa online và offline, các thương hiệu đang đối mặt với bài toán làm thế nào để mở rộng độ phủ tiếp cận, đồng thời đảm bảo tính nhất quán và hiệu quả trên toàn bộ hành trình truyền thông. Việc kết hợp các điểm chạm digital và quảng cáo ngoài trời trong cùng một giải pháp tích hợp được xem là hướng đi tất yếu của thị trường.

Bà Phan Đặng Trà My (ngồi giữa), Phó Tổng Giám đốc VCCorp, Giám đốc Điều hành ADMICRO, chia sẻ tại sự kiện

Gia tăng hiệu quả truyền thông cho khách hàng doanh nghiệp

Hợp tác này giúp ADMICRO không chỉ phát huy lợi thế nền tảng Digital Media quy mô lớn, mà còn mở rộng giải pháp truyền thông sang các nền tảng offline dựa trên hệ thống hạ tầng và các vị trí quảng cáo chiến lược của Goldsun Media, cho phép thương hiệu tiếp cận tệp người dùng rộng, đa dạng hơn. Đồng thời, Goldsun Media cũng kết hợp được hệ thống phân tích và quản lý bằng dữ liệu theo công nghệ hiện đại và tiêu chuẩn chất lượng của ADMICRO. Trên cơ sở đó, các chiến dịch không chỉ mở rộng phạm vi tiếp cận, mà còn được nâng cao tiêu chuẩn triển khai, từ sáng tạo nội dung, vận hành cho tới báo cáo và đánh giá hiệu quả.

Một trong những giá trị cốt lõi của mô hình hợp tác là khả năng đo lường hiệu quả truyền thông tổng thể. Trước đây, hiệu quả của digital media và các chiến dịch OOH/offline thường được đánh giá riêng rẽ, khiến doanh nghiệp khó có cái nhìn toàn diện về hiệu suất chiến dịch. Với giải pháp tích hợp, dữ liệu từ digital và DOOH được kết nối trong cùng một hệ thống, cho phép đánh giá hiệu quả xuyên suốt từ online đến offline, thay vì từng kênh đơn lẻ.

Bên cạnh đó, việc tích hợp báo cáo giúp khách hàng doanh nghiệp tiếp cận bức tranh tổng thể về chiến dịch, giảm thời gian tổng hợp dữ liệu, đồng thời nâng cao khả năng ra quyết định dựa trên số liệu thống nhất.

Nhờ tối ưu vận hành và kết nối hạ tầng, mô hình này cũng mang lại hiệu quả chi phí tốt hơn, khi ngân sách truyền thông được phân bổ hợp lý hơn giữa các kênh, trong khi mức độ tiếp cận và hiệu quả tổng thể được cải thiện.

Goldsun Media – đối tác trong chiến lược mở rộng hệ sinh thái

Trong mô hình hợp tác này, Goldsun Media là một trong những đối tác đầu tiên đồng hành cùng ADMICRO trong việc mở rộng các giải pháp truyền thông tích hợp ra hệ thống OOH/DOOH ngoài trời . Việc hợp tác với Goldsun Media được xem là bước khởi đầu cho một kết nối rộng hơn.

Theo thỏa thuận, VCCorp/ADMICRO đóng vai trò cung cấp giải pháp phát triển sản phẩm, công nghệ, nền tảng vận hành và inventory digital, trong khi Goldsun Media cung cấp hạ tầng OOH/DOOH tại các vị trí chiến lược, cùng kinh nghiệm triển khai quảng cáo ngoài trời quy mô lớn.

Sự phối hợp này giúp các chiến dịch được triển khai liền mạch hơn đồng thời tạo điều kiện để các đối tác như Goldsun Media mở rộng tệp khách hàng, tiếp cận nhiều nhu cầu truyền thông tích hợp hơn, từ đó thúc đẩy tăng trưởng doanh thu và nâng cao giá trị dịch vụ.

Hướng tới hệ sinh thái truyền thông tích hợp và hiệu quả

Ở tầm nhìn dài hạn, ADMICRO và Goldsun Media cùng hướng tới việc xây dựng một hệ sinh thái truyền thông hiện đại, hiệu quả , trong đó công nghệ và dữ liệu đóng vai trò trung tâm, còn trải nghiệm và hiệu quả của khách hàng doanh nghiệp là thước đo quan trọng nhất.

Hai bên kỳ vọng mô hình hợp tác này sẽ góp phần nâng cao tiêu chuẩn quảng cáo trên thị trường, hỗ trợ doanh nghiệp triển khai các chiến dịch truyền thông thực chất, đo lường hiệu quả, giảm thời gian tổng hợp nhiều loại báo cáo dữ liệu và tối ưu chi phí, phù hợp với nhu cầu phát triển dài hạn của thương hiệu tại Việt Nam.