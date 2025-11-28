aDigit – Kiến tạo môi trường bền vững cho ngành quảng cáo kỹ thuật số

Ngành agency thường được mô tả là một môi trường "đông đúc, cạnh tranh khốc liệt, với những chiến dịch hào nhoáng và nhân sự bị vắt kiệt sức lực mỗi ngày". aDigit chọn một cách tiếp cận khác - một hướng đi chậm hơn nhưng chắc hơn, tập trung vào phát triển ổn định và cân bằng hơn.

Văn hóa tuyển chọn nhân tài: linh hoạt, cách tân và phát triển

Trong bối cảnh đó, Gen Z và Millennials - nhóm ứng viên chủ lực của ngành quảng cáo không chỉ tìm một công việc mà mong muốn một nơi làm việc bền vững: đủ thách thức để học nhanh, đủ linh hoạt để cân bằng cuộc sống, và đủ ý nghĩa để nhìn thấy giá trị trong công việc. Những khảo sát gần đây đều cho thấy hai thế hệ này đề cao cân bằng, học tập liên tục, khát khao cơ hội phát triển, ưa chuộng làm việc hybrid có kỷ luật, và muốn sự linh hoạt đi kèm tiêu chuẩn rõ ràng.

Từ những kỳ vọng mới đó, aDigit chọn 4 nguyên tắc cốt lõi để định hình văn hóa: Hiệu quả – Cởi mở – Cách tân – Kỷ luật. Ở đây, sáng tạo luôn có chỗ đứng, tranh luận luôn có không gian, nhưng kỷ luật vẫn là sợi dây đỏ giữ mọi thứ nhất quán. Chính tinh thần ấy giúp đội ngũ liên tục nâng tầm trên các nền tảng lớn như Google, Meta, Zalo, TikTok, đồng thời tích lũy trải nghiệm thực chiến với nhiều doanh nghiệp hàng đầu tại Việt Nam.

"Con người là nguồn tài nguyên quý giá và đóng vai trò then chốt" cho sự phát triển của một agency. Triết lý này cũng chính là kim chỉ nam cho mọi quyết định tại aDigit, một agency có tuổi đời vừa hơn 7 năm.

Môi trường làm việc chuẩn ESG: Từ "agency xanh" đến những đóng góp cộng đồng

Để hiện thực hóa chiến lược lấy con người làm trung tâm, aDigit đã định hướng xây dựng môi trường làm việc theo tiêu chuẩn ESG (Môi trường - Xã hội - Quản trị). Cam kết này được thể hiện qua 6 trụ cột cốt lõi, tạo nên năng lực cạnh tranh độc đáo của aDigit: Con người (People), Quy trình (Process), Năng lực (Competency), Văn hóa (Culture), Môi trường làm việc (Working Environment) và Chính sách (Policy).

aDigit đầu tư mạnh mẽ vào các chương trình đào tạo và phát triển, xây dựng chính sách phúc lợi toàn diện và môi trường làm việc lý tưởng, nơi mọi cộng sự cảm thấy được tôn trọng và có cơ hội phát triển toàn diện.

Văn phòng của aDigit đã đạt được chứng nhận công trình xanh EDGE – minh chứng cho việc cam kết thực hiện các giải pháp tiết kiệm năng lượng, giảm tiêu thụ nước và giảm tác động môi trường. aDigit cũng từng bước định hình và theo đuổi mô hình "Agency Xanh" nhằm tạo ra các chiến dịch hiệu quả cao, tối ưu hóa chi phí quảng cáo và giảm thiểu lãng phí tài nguyên số.

Không chỉ tuân thủ và hoàn thành đầy đủ các nghĩa vụ với chính phủ như một phần của trách nhiệm doanh nghiệp, aDigit còn tham gia đồng hành với các sự kiện ngành như VSMCamp & CSMOSummit, hỗ trợ VDCA (Hội Truyền thông số Việt Nam) thông qua tài trợ và đóng góp tài liệu chuyên môn.

Với việc được vinh danh tại hai hạng mục: "Top 2 Doanh nghiệp được yêu thích nhất – Ngành Truyền thông Quảng cáo" và "Top 7 Doanh nghiệp được nhân viên nội bộ yêu thích nhất" thuộc hệ thống giải thưởng "Enterprise of Choice" do CareerViet tổ chức vừa qua, aDigit một lần nữa khẳng định rằng họ không chỉ nói về môi trường làm việc tốt, mà còn được cộng đồng tuyển dụng công nhận.

Từ tuyển chọn nhân tài, văn hóa đổi mới, môi trường làm việc chuẩn, tuân thủ chính sách đến đóng góp xã hội - tất cả đều hướng tới thông điệp rõ ràng: aDigit là một môi trường làm việc nơi bạn vừa có thể phát triển nghề nghiệp vừa đồng hành với giá trị lớn hơn.

Giữa một ngành công nghiệp quảng cáo đầy cạnh tranh và biến động, aDigit tiếp tục đi trên con đường của mình, không chỉ để tạo ra những chiến dịch hiệu quả, mà để xây dựng di sản riêng: một môi trường làm việc mà giá trị con người được thấu hiểu, nuôi dưỡng và tỏa sáng.