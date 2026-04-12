ADB: Kinh tế Việt Nam chống chịu vững vàng trước thách thức toàn cầu

Báo cáo Triển vọng Phát triển châu Á (ADO) tháng 4/2026 được Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) công bố ngày 10/4 đánh giá, nền kinh tế Việt Nam vẫn duy trì khả năng chống chịu vững vàng trong bối cảnh thách thức toàn cầu.

Kinh tế duy trì tăng trưởng, rủi ro từ bên ngoài gia tăng

Theo báo cáo Triển vọng Phát triển châu Á tháng 4/2026, kinh tế Việt Nam được dự báo tăng trưởng 7,2% trong năm 2026 và 7,0% trong năm 2027, thấp hơn mức 8,0% năm 2025.

Đánh giá về triển vọng này, ông Shantanu Chakraborty, Giám đốc quốc gia ADB tại Việt Nam, cho biết Chính phủ Việt Nam đã phản ứng nhanh chóng với gián đoạn nguồn cung năng lượng bằng các biện pháp tài khóa có thời hạn, kết hợp điều hành giá và bảo đảm nguồn cung.

Ông Shantanu Chakraborty cho rằng, các giải pháp này góp phần kiểm soát áp lực lạm phát trong ngắn hạn và hỗ trợ tăng trưởng.

Tuy nhiên, đại diện ADB cho rằng, về dài hạn, việc nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng, đa dạng hóa nguồn cung và chuyển dịch sang năng lượng sạch sẽ đóng vai trò quan trọng để giảm tác động từ các cú sốc bên ngoài.

Báo cáo cũng chỉ ra rằng xung đột tại Trung Đông và Ukraine có thể làm gián đoạn chuỗi cung ứng, tăng chi phí vận chuyển và tạo áp lực lên giá hàng hóa.

Ngoài ra, tăng trưởng chậm lại tại các đối tác thương mại lớn có thể ảnh hưởng đến xuất khẩu và thặng dư thương mại của Việt Nam.

Đầu tư công và cầu nội địa tiếp tục là động lực

Động lực tăng trưởng trong năm 2026 đến từ đầu tư công và chính sách tiền tệ. Chính phủ đặt mục tiêu giải ngân khoảng 38 tỷ USD cho các dự án hạ tầng.

Cầu nội địa duy trì nhưng có dấu hiệu chậm lại. Tổng mức bán lẻ tăng 7,9% trong hai tháng đầu năm 2026, thấp hơn cùng kỳ.

"Tuy nhiên, quan trọng nhất là hiệu quả các dự án đầu tư, ngoài các dự án giao thông cần có nhiều dự án thiết thực, đáp ứng các nhu cầu bức thiết, có tác động trực tiếp tới hoạt động kinh tế-xã hội", ông Nguyễn Bá Hùng-chuyên gia Kinh tế trưởng của ADB lưu ý.

Áp lực thương mại và lạm phát gia tăng

Triển vọng thương mại năm 2026 có thể suy yếu khi cầu thế giới giảm. Kim ngạch thương mại trong tháng 2 đạt 67,2 tỷ USD, tăng so với cùng kỳ nhưng giảm so với tháng trước.

Lạm phát được dự báo ở mức 4,0% trong năm 2026 và 3,8% năm 2027, chịu tác động từ giá dầu và điều kiện cung ứng toàn cầu. Chính sách tài khóa và tiền tệ nới lỏng có thể hỗ trợ tăng trưởng nhưng cũng tạo áp lực lên giá.

Chuyên gia của ADB cho rằng: Các hàng hóa Chính phủ kiểm soát giá cả cần có chính sách hợp lý để duy trì lạm phát vừa phải.

ADB nhấn mạnh việc phát triển thị trường trái phiếu doanh nghiệp là yếu tố quan trọng để huy động vốn dài hạn ngoài hệ thống ngân hàng.

Theo chuyên gia của ADB, việc bảo đảm khung pháp lý nhất quán và mở rộng sự tham gia của các chủ thể thị trường sẽ giúp cải thiện niềm tin của nhà đầu tư.

ADB nhận định rằng việc mở rộng cơ sở nhà đầu tư tổ chức sẽ giúp giảm phụ thuộc vào tín dụng ngân hàng và nâng khả năng chống chịu của hệ thống tài chính.

Theo đánh giá này, nếu các cải cách được triển khai hiệu quả, thị trường trái phiếu doanh nghiệp có thể trở thành nguồn vốn dài hạn cho tăng trưởng.